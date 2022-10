Erstarkendes Wir-Gefühl in Langenhorst

Noch mehr Zusammenhalt: Das hat laut den Organisatoren des Erntedank- und Herbstfestes aus dem DIEK-Team in Langenhorst bewirkt. Groß und Klein hatten den ganzen Tag Spaß. Der „Plan B“ wurde letztlich nicht mehr benötigt.

Das Dorfteam Langenhorst hat zahlreiche Gäste zum Erntedankfest begrüßt. Die Kinder erfreuten sich am Stockbrot backen.

Die Mitglieder des Dorfteams Langenhorst blickten immer wieder sorgenvoll gen Himmel, als sie neulich Grill und Spielgeräte aufgebaut haben. Gut, dass sie für ihr Erntedankfest einen „Plan B“ in der Hinterhand hatten. So wurde die Empfangshalle des Johanneshauses mit Strohballen, Maiskolben, Äpfeln und vielen Kerzen zu einem gemütlichen Aufenthaltsort für Jung und Alt umfunktioniert, heißt es in einem Pressebericht.

Die Idee für ein Erntedank- und Herbstfest kam aus dem Teilnehmerkreis des Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK). Viele Langenhorster hatten sich regelmäßige Treffen von Jung und Alt im Dorfkern gewünscht. Auch aufgrund der Pandemie waren gemeinsame Treffen fast zum Erliegen gekommen. Das von Vielen gewünschte kleine Fest war dann kurzfristig geplant worden. Doch so klein war das Fest dann doch nicht: Es übertraf die Erwartungen des Planungsteams.

Viele Helfer

Nach dem Erntedankgottesdienst besserte sich die Wetterlage. So wurde mit Hilfe vieler Hände die Veranstaltung wieder ins Freie verlegt. Die kleinen Gäste genossen das Programm und Hannes Flormann sang mit dem älteren Semester Lieder aus vergangenen Zeiten.

„Ohne die Ideen und die Hilfe des Schützenvereins, der Feuerwehr und der vielen Langenhorster Helfer wäre das alles nicht zu realisieren gewesen“, schreibt das Team. Es war überwältigt, dass spontan so viele Langenhorster das Bedürfnis hatten, miteinander zu reden, zu feiern, zu trinken und zu essen und ganz einfach nur einen schönen Abend zu verbringen. „Das bestärkt uns darin, weiterzumachen“, waren sich die Teammitglieder einig.

Man könne erahnen, wie viel Potenzial in der angestoßenen Langenhorster Dorfentwicklung steckt. Zurück bleibe ein neu erstarkendes Wir-Gefühl und der Wunsch, dass dieses Fest nur der Startschuss für viele zukünftige gemeinsame Aktionen gewesen ist. „Die Langenhorster haben erkannt: Nur gemeinsam sind wir stark“, so das DIEK-Team.