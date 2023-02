Erste Tanzversuche und finale Choreographien

Während die einen bereits am letzten Feinschliff arbeiten oder schon fertig sind, werden an anderer Stelle noch Grundschritte einstudiert: Die Rede ist von den Akteuren der „Welberger Bütt“. Am Samstag (11. Februar) geht das Winterfest des Schützenvereins über die Bühne. Auf der Agenda des jecken Abends in der Lan­genhorster Vechtehalle unter dem Motto „Welbergen is außer Rand und Band, nu schiet‘ wi wier up Ab- und Anstand“ wartet ein gutes Dutzend Programmpunkte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert