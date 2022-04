Erster echter Kulturschock

Rieke Tombült hat sich nach Spaniern aufgemacht. In Córdoba verbringt die Freie Mitarbeiterin der Lokalredaktion ein Auslandssemester. Regelmäßig wird sie für die Daheimgebliebenen ihre Eindrücke aufschreiben und in dieser Zeitung veröffentlichen. Zur Osterzeit schildert sie ihre Eindrücke von den andalusischen Osterbräuchen.

Die Nazarenos bei den Umzügen tragen häufig lange Stabkerzen in der Hand und die Farbe der Hauben wechselt von Tag zu Tag. Weiß war beispielsweise am Sonntag, rot am Montag und lila war Dienstag.

Am Anfang des Semesters saß ich mit meinem Mitbewohner im Büro unseres gemeinsamen Englischprofessors. Mit todernster Miene hat er uns angeschaut und sinngemäß gesagt, dass wir jetzt bloß nicht prokrastinieren dürfen. Wir sollen alles nacharbeiten, was geht, denn ab April würde Córdoba in Flammen stehen und er sähe uns dann nicht mehr in den Vorlesungen, sondern auf den Straßen.