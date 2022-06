Erster neuer Priester seit 28 Jahren

„Du bist ein Feuermann Gottes, der nicht wegläuft, wenn es brennt.“ So charakterisierte Propst Karl Kemper den Neupriester Tobias Eilert, der am Pfingstmontag in der Marienkirche seine erste Heilige Messe als Hauptzelebrant feierte. Mit der Priesterweihe und den drei Worten „Ich bin bereit“ habe sich sein Leben entscheidend verändert, betonte der Ausbildungspfarrer in seiner Predigt.

