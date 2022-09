Erstes Indoor-Konzert seit langer Zeit im Freiraum

Zwei Bands bringen Hardcore und Hardcore-Punk ins Jugendcafé Freiraum: Am 30. September (Freitag) findet dort das erste Indoor-Konzert seit langer Zeit statt.

„Hardcore-Punk Dance Party“ am 30. September

Die Kölner Hardcore-Punk-Band „Bersten“ spielt am 30. September im Jugendcafé Freiraum.

Unter dem Motto „Hardcore-Punk Dance Party“ findet das erste Indoor-Konzert im Jugendcafé Freiraum seit langer Zeit statt. Das Event ist am 30. September (Freitag) geplant. Für die Musik sorgen die niederländische Hardcore-Band „Born Infected“ und die deutsche Hardcore-Punk-Band „Bersten“.

„Born Infected“ ist laut Ankündigung eine junge niederländische Hardcore-Band, die 2019 gegründet wurde. Ronald, Stan und Patrick haben bereits eine gemeinsame Musikgeschichte, aber mit Pascal am Bass und Ken als Sänger war die Band komplett. Der Drummer Stan TeLoeke dürfte einigen Ochtrupern bekannt sein, da er eine zeitlang in Ochtrup gewohnt hat. In dieser Zeit hat er auch Kontakt zur Freiraum-Konzertgruppe aufgenommen und einige Konzerte begleitet.

„Bersten“ ist eine Kölner Hardcore-Punk-Band, die mit „Nimmersatt“ aktuell ihre vierte Single veröffentlicht hat. Sänger Marco Kathage lebt in Ochtrup und gab beim Freiraum den Anstoß zu diesem Abend unter dem Motto „Hardcore-Punk Dance Party“.

Das Konzert findet am 30. September (Freitag) ab 20 Uhr im Jugendcafé Freiraum statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für günstige Getränke sei selbstverständlich auch gesorgt, heißt es in der Pressemitteilung. Willkommen sind alle Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Musikfans aus Ochtrup und Umgebung.