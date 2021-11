Ertragreiche Diskussionen

Ochtrup als lebens- und liebenswerte Stadt zu entwickeln und zu erhalten, bleibt eine große Aufgabe von Politik und Verwaltung der Töpferstadt. Das erklärte Bürgermeisterin Christa Lenderich am Sonntag bei der KAB St. Paulus, die im Vereinslokal Bücker zu einer Monatsversammlung eingeladen hatte. Wie die KAB in einem Pressebericht mitteilt, informierte die Bürgermeisterin über aktuelle Fragen der Kommunalpolitik und stellte sich den Fragen und Diskussionsbeiträgen aus dem großen Zuhörerkreis.

„Nah an der Bürgerschaft sein unterscheidet die Kommunalpolitik ganz wesentlich von der Bundes- und Landespolitik’“, definierte Lenderich die Aufgaben von Rat und Verwaltung einer Stadt oder Gemeinde. Deren Entscheidungen beträfen ganz unmittelbar die in einem Ort lebenden Menschen. Daher halte sie eine monatliche Sprechstunde auf dem Wochenmarkt – ein niederschwelliges Angebot, das rege genutzt werde.

Ein wichtiges Anliegen waren ihr und den Verantwortlichen der Stadt die Aufwertung der Bahnhofstraße. Nach Fertigstellung der Renovierung des Hauses Kirch seien in dieser Straße alle Leerstände beseitigt, Blumenampeln verschönerten das Stadtbild und die Anregung, Gleiches auf dem Kirchplatz anzubringen, werde aufgenommen, ebenso der Vorschlag, dort einen großen Weihnachtsbaum aufzustellen.

Die Sauberkeit der Innenstadt beschäftigte das Publikum in erheblichem Ausmaß. Besonders die Scherben am Kirchplatz, die Vermüllung an vielen Altglascontainern und stellenweise auch im Stadtpark waren vielen ein Dorn im Auge. Wie die Bürgermeisterin mitteilte, werde die Stadt eine neue Kehrmaschine anschaffen, die acht Stunden täglich eingesetzt werden solle, um die Sauberkeit der Stadt zu verbessern.

Viele Projekte

Zu weiteren Vorhaben hatte Lenderich noch Informationen parat. So sei geplant, das Bahnhofsumfeld als Teil des Verkehrskonzeptes zu verbessern. Die Nahversorgung am Dränkekreisel und entlang der Laurenzstraße werde demnächst durch private Investoren aufgewertet. Im Rechtsstreit um das DOC hoffe die Stadt im nächsten Jahr auf eine mündliche Verhandlung und dann eine positive Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig.

Natürlich kamen während der Veranstaltung auch die Großprojekte der Stadt zur Sprache. Die Bürgermeisterin nannte hier die neue Feuerwache, die die Sicherheit der Bevölkerung verstärken werde, die Rettungswache, die am Kreisverkehr in Lan­genhorst optimal an die Bundes- und Kreisstraßen angebunden werde, das geplante Rathaus, zu dem im kommenden Jahr der wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Bürgerworkshop nachgeholt werden soll, und die Sanierung und Erweiterung der Schullandschaft in Ochtrup. „Als familienfreundliche Stadt ist ein bestmögliches Schulangebot unerlässlich“, betonte Lenderich und verwies auf hohe Millionenbeträge, die in diesem Bereich investiert werden müssten.

KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe freute sich über die rege Beteiligung des Publikums und dankte Bürgermeisterin Christa Lenderich und Katrin Kuhn, die bei der Stadt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und alle Informationen mit aussagekräftigen Bildern und Skizzen verständlich machte.