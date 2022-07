Es geht nur Camp oder Café

Das Aushängeschild der Ferienspaßaktionen des Jugendcafés Freiraum ist das Kreativcamp. Da jedoch Mitarbeiter rar sind, mussten die Verantwortlichen die beliebte Aktion in diesem Sommer streichen. Generell sei es sehr schwierig, an Personal zu kommen. Freiraum-Leiter Jörg Eßlage nennt die Gründe.

Jörg Eßlage von Jugendcafé Freiraum verzichtet in diesem Jahr schweren Herzens auf das Kreativcamp im Stadtpark.

Eigentlich wäre zu dieser Jahreszeit der Stadtpark von Hunderten von Kindern in Beschlag genommen worden. Der Ferienspielplatz, zuletzt auch unter dem Namen Kreativcamp bekannt, war ein gesetzter Termin in den Sommerferien. Das veranstaltende Jugendcafé Freiraum kann ihn in diesem Jahr allerdings nicht anbieten – personalbedingt.