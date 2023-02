Es gibt wieder Dauerkarten

Das Bergfreibad eröffnet am 29. April die Badesaison. Wie Stadtwerkeleiter Robert Ohlemüller in der Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke am Montagabend mitteilte, gibt es in diesem Jahr wieder Saisonkarten zu kaufen. Dafür entfallen die 50er-Karten. Die Preise für Einzel- und Mehrfachkarten bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Dennoch gab es Diskussionen, denn die Dauerkarten sind deutlich teurer als vor der Pandemie.

