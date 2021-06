Es muss nicht immer Bach sein

Detlev Grimm an der Orgel sowie Jacob Philipps (kl. Foto l.) am Saxofon und an der Orgel gestalteten das Konzert in der evangelischen Kirche anlässlich des Orgeltags.

Nein, es muss nicht immer nur Johann Sebastian Bach sein, wenn es um Aufmerksamkeit für die Königin der Instrumente, die Orgel, geht. Nun wirklich nichts gegen den genialen und einzigartigen Thomaskantor, von dem Ludwig van Beethoven einst kategorisch klargestellt hatte: „Nicht Bach, sondern Meer müsste er heißen!“ Beim westfälischen Orgeltag, der auch in der evangelischen Kirche in Ochtrup am Sonntag stattfand, hatten Detlev Grimm (Orgel) und Jacob Philipps (Saxofon und Orgel) genügend Platz für viele andere Komponistinnen und Komponisten musikalischen Raum geschaffen. So wurde im Kirchenraum gut 40 Zuhörerinnen und Zuhörern ein sonnendurchflutetes Mittagskonzert gegönnt.

Natürlich begann es forsch und klar strukturiert, als Detlev Grimm mit Johann Sebastian Bachs „Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“ (BWV 667) sozusagen ein musikalisches Statement abgab. Aber auch Eric Saties (1866-1925) „1ère Gnossienne f-moll“ sorgte für eine eindrucksvolle Aufmerksamkeit. So war das rauchige Altsaxofon von Jacob Philipps mit einer grummeligen Orgelstimmung in einem bemerkenswerten Dialog zu hören.

Kontrastreiches Programm

Auch Carsten Klomp, der auch andere Werke der Ochtruper Orgelstunde arrangiert hatte, überraschte beim „Bewahre uns, Gott (EG)“ mit geradezu walzerhaftem Schwung zum Abschluss.

Getragen wurde das wohl dosierte Programm durch die interessante Tongebung und den ganz besonderen Klangeindruck, wenn sich Saxofon und Orgel um die transparente Darstellung der Werksideen von Johann Sebastian Bach, Louis Lefébure-Wely, Joseph Gabriel Rheinberger oder Gustav Wilhelm von Peterson Hägge bemühten. Bei Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge F-Dur (BWV 556) räumte Detlev Grimm die Orgelbank für den Orgelschüler Jacob Philipps, der sich gut beschuht an den Orgelpedalen und den zwei Manualen (und 16 Registern) zeigen konnte, was Bach dem Spieler – stets zum Wohle der Musik – so alles abverlangte.

Kontrastreicher hätte der Wechsel dann kaum sein können, als höchst feinsinnig dargeboten, der Gemeindeorganist mit Mèlanie Hélène Bonis „Improvisation brève“ daran anschloss und zu überzeugen wusste.

„Wie schön, dass wir heute hier die coronabedingte Abstinenz von Kunst und Kultur im Kirchenraum ein wenig beenden können. So lässt sich die Sehnsucht nach Zuhören und Kontemplation nicht zuletzt beim Lauschen der Königin der Instrumente – und auch des Saxofons – ein wenig stillen“, hatte Pfarrerin Imke Philipps eingangs aufmerksamkeitsfördernd bemerkt. Nach der vielschichtigen Musik gab es weitere interessante Einblicke in das Innenleben der von der Firma Mönch in Überlingen gebauten Orgel in der evangelischen Kirche durch die kundigen Erläuterungen von Detlev Grimm.