Etwa eine halbe Million Euro Schaden

Ochtrup/Münster/Gronau

Bei Einbrüchen auf Betriebsgelände und in Büroräumen sollen vier Männer aus Gronau Autos, Fahrräder, Werkzeug, Briefmarken und Bargeld im Gesamtwert von knapp einer halben Million Euro erbeutet haben. Die Taten in diversen Orten – darunter auch Ochtrup – sollen zwischen November 2020 und Juli 2021 begangen worden sein. Am Freitag begann am Landgericht Münster der Strafprozess gegen die 25 bis 44 Jahre alten, ursprünglich aus Kasachstan und Russland stammenden Männer.

