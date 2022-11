Etwas Hilfe zurückgeben

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat getrieben. Eine von ihnen ist Tatjana. Die 35-Jährige ist mit ihrem Sohn und ihrer Schwester in Ochtrup untergekommen und hat viel Hilfe erfahren. Um etwas zurückzugeben, unterstützt sie das Team der Kleiderkammer. Ein Glücksfall für beide Seiten.

Tatjana (r.) ist aufgrund des Krieges aus ihrer ukrainischen Heimat geflüchtet. Sie unterstützt das Team der Kleiderkammer, ebenfalls wie die aus Kasachstan stammende und in Emsdetten wohnende Tatjana Majer-Debzow, die dort auch als Dolmetscherin fungiert.

Tatjana ist seit über einem halben Jahr in Deutschland. Für die 35-Jährige steht fest, dass sie hier bleiben möchte. Sie hat nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine mit ihrem elf Jahre alten Sohn und ihrer 18-jährigen Schwester ihre Heimat verlassen und ist in Ochtrup untergekommen. Tatjana hat schon fleißig Deutsch gelernt und unterstützt das Team der Kleiderkammer.