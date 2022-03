Etwas Normalität für die Kinder

Nach zwei Jahren Pandemie ist die Freude der Kids in der Outlaw-Kita Schützenstraße groß: Endlich durften sie wieder eine richtige Karnevalsfeier starten – gruppenübergreifend mit Kinderdisco, Luftballons, Zeitungstanz, bunten Waffeln und Kreativangeboten.

„Wir haben uns alle so gefreut, endlich wieder gemeinsam feiern zu können“, berichtet Kitaleiterin Dorothee Sacha in einem Pressetext. „Gleichzeitig blicken wir mit großer Sorge Richtung Ukraine. Während wir hier feiern, fürchten dort Menschen um ihr Leben. Doch besonders vor dem Hintergrund, dass unsere Kinder in den letzten Jahren viele Einschränkungen hinnehmen mussten, war es uns ein wichtiges Anliegen, ihnen eine normale Feier zu ermöglichen.“

Bereits einige Wochen zuvor hatten die Kindervertreterinnen und -vertreter der Gruppen im Kinderparlament Themen für das Party-Motto gesammelt und eine Vorauswahl getroffen. Anschließend gab es für alle die Möglichkeit, aus den Vorschlägen ihren Favoriten zu wählen. Zur Auswahl standen: Zirkus, Zauberwelt, Wilder Westen und Superhelden. Das Rennen machte das Thema „Superheld:innen“. Passend dazu bastelten die Kinder fleißig Dekorationen und schmückten die Kita.

An Weiberfastnacht stürmten dann viele Superhelden, Prinzessinnen, Tiere, Gespenster, Dinos und auch eine Ärztin die Kita, um eine wilde Party zu feiern. Die Kinder hätten es genossen, ganz normal Karneval zu feiern, zu tanzen, zu toben und unbeschwert mit ihren Freunden zu spielen.