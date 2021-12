Ewiges Zögern und Zaudern lähmt

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Déjà-Vu! Bei den letzten Haushaltsberatungen haben wir zurückgeblickt auf ein Jahr 2020, dass uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt hat. Fraktionsübergreifend haben wir voller Respekt und mit hoher Wertschätzung festgestellt, dass Ochtrup in Krisenzeiten funktioniert und alle ihren Teil dazu beitragen, dass die schwierigen Rahmenbedingungen uns nicht in eine Schockstarre verfallen lassen.

Die Zeit war aber auch geprägt von der Hoffnung, dass das Jahr 2021 uns wieder die Normalität beschert, dass wir die schwierigen Zeiten überwunden haben und dass wir das Jahr 2020 mit den Kalendern desselbigen quasi entsorgen können. Doch, nun stehen wir hier im Dezember 2021 und auch wenn in diesem Jahr der Sommer ein wenig unbeschwerter war (glücklicherweise ist auch nicht jedes Jahr Kommunalwahl), erfahren wir gerade (wieder) mit voller Wucht, dass die Zeiten doch nicht ganz so neu sind und dass unsere Hoffnungen und unser Optimismus einen ziemlichen Dämpfer erfahren. Corona ist und bleibt ein bestimmender Faktor unseres Alltagslebens und zeigt uns immer wieder Grenzen auf und mit zunehmender Zeit zeigt sich auch das Risiko, dass es geeignet ist, Gesellschaft, Freunde und Familien zu spalten. Umso mehr sind wir alle, also jede und jeder einzelne, gefragt, besonnen und solidarisch zu handeln und gemeinsame Anstrengungen zu tätigen, um die gemeinsamen Ziele für die Gesellschaft im Allgemeinen, aber natürlich für Ochtrup im Besonderen zu erreichen.

Und da kommen wir nun auf das vor uns liegende Zahlenwerk und damit verbundene Pläne zu sprechen. Große Hoffnungen auf Veränderungen hatten wir ja nicht nur im Hinblick auf die Pandemie. Den Aufbruch auch für Ochtrup zu erreichen war -und ist auch immer noch- unser Ziel. Dieses stecken wir bekanntermaßen mit den Haushaltsplänen, die wir als Roadmap für Ochtrup verstehen und die uns Rahmen für das kommende Jahr geben. Aber auch hier befinden wir uns in einer Situation, von der wir erhofft haben, dass sie bereits der Vergangenheit angehört! Auch hier gibt es das Déjà-Vu und die bereits zu Beginn des Jahres gestellte Frage, wie wir alles finanzieren wollen, was wir zum Wohle der Ochtruperinnen und Ochtruper bereits beschlossen haben und wie das seit Jahren drohende Problem von Liquidität und verlässlichen Erträgen vermieden werden soll. Auch hier diskutieren wir wiederholt die mögliche Antwort. Wir haben damals schon die Erkenntnis geteilt, dass es wohl ohne Steuererhöhungen kaum machbar sein wird. Die Corona-Luftbuchungen bescheren uns einen außerordentlichen Ertrag, der diesen Namen nicht wirklich verdient hat. Die Schönrechnerei auf dem Papier bringt uns kein Stück weiter und verstellt den ehrlichen Blick auf das wohl notwendige. Das gilt auch für den Jahresabschluss 2020, bei dem nur dank 953.000 € Corona-Isolierung ein Plus etwas über 400.000 € entsteht. Es dürfte dem letzten der Mathematik befähigten Menschen nicht entgangen sein, dass ohne diese Buchungen die Aufzehrung der Allgemeinen Rücklage weitergehen würde. Man kann natürlich der Auffassung sein, dass es ohne Pandemie diese Aufwendungen nicht gegeben hätte. Aber hätten nicht andere -dann auch zielorientiertere Maßnahmen- bezahlt werden wollen? Fortschritt kostet auch finanziellen Aufwand. Und dieser Fortschritt wurde durch einen fast schon historischen Schulterschluss der CDU und SPD jäh gestoppt und es hat mich selbst sogar für einen Moment sprachlos werden lassen haben. Man fragt sich, was wurde damit erreicht? Was wurde erreicht, dadurch dass alle Sachanträge in die Ausschüsse verwiesen wurden und man im Laufe des Jahres sie fast alle entweder abgelehnt, verschoben oder zurückgestellt hat? Was wurde erreicht, dadurch dass man eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen hat, die dann doch die Erkenntnis gebracht hat, dass man die schon einmal getroffenen Entscheidungen eigentlich nur bestätigen kann und man Geld benötigt?

Es wurde nicht viel von der Wunschliste der Fraktionen erreicht: keine Dirtbahn, keine Unterflurcontainer, keine vollständige Stelle für den Klimaschutzmanager. Das waren alles Ihre Anträge für 2021 und sie wurden alle geopfert. Unter dem Strich stehen wir nun vor den gleichen Diskussionen wie im letzten Jahr. Wir diskutieren wieder über Steuererhöhungen! Dies glücklicherweise jetzt mit einem Bild einer offensichtlich gesunden, krisensicheren Ochtruper Wirtschaft, die ihren Teil zum Ochtruper Leben beiträgt. Umso mehr bestätigt sich unser Ansinnen vom letzten Jahr, eine Steuererhöhung mit Augenmaß aufzuteilen, damit sowohl die breite Streuung als auch die Leistungsfähigkeit von Steuerzahlern berücksichtigt wird. Das halten wir tragbar und akzeptabel, wenn es um die Beiträge zu einer soliden Grundlage für Ochtrups Zukunft gilt. Damit unsere Wirtschaft auch leistungsfähig bleibt, ist es wichtig, dass sich die Ochtruper Unternehmen bei uns wohl fühlen, sie eine zentrale Ansprechpartnerin im Rathaus haben und sie auch das Gefühl haben, dass ihren Problemen auch wirklich Lösungen entgegengehalten werden. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass sie in Nachbarkommunen abwandern. Das ist der weiche Faktor, der neben der Gewerbesteuer für oder gegen eine Ansiedlung auf Ochtruper Gebiet spricht, für dessen Erweiterung im nächsten Jahr hoffentlich entscheidende Fortschritte erzielt werden.

Und auch beim Personal bzw. der Stellenplanung hole ich wieder die kaum angestaubte Gebetsmühle raus. Die Förderung und Übernahme von Nachwuchskräften mit Perspektive ist angesichts des demografischen Wandels und des mittlerweile bedrohlichen Fachkräftemangels mit Konkurrenz auch unter Kommunen und anderen öffentlichen Arbeitgebern wichtig. Aber diese Übernahme kann auch ohne langfristige Erhöhung der Stellen im Stellenplan einhergehen. Hier gibt es Instrumente der Personalplanung, die genutzt werden können, wenn es darum geht, wünschenswerte und temporäre Einarbeitung und damit Doppelbesetzung für eine Zeit lang zu unterstützen. Es ist kein Thema, dass Personal aufgestockt werden muss, wenn Aufgaben zunehmen, aber doppelt darf es eben nur temporär sein! Das Kürzel k.w. ist kein Makel! Den beiden Stellen für den Baubetriebshof werden wir unsere Zustimmung nicht geben. Zur Kehrmaschine haben wir eine eindeutige Meinung: Wir halten die Summe aus Investitionskosten und Personalkosten einfach für zu hoch, als dass wir sie uns in dieser Situation leisten wollen. Zudem wir sie nutzen, um anderen Leuten immer hinterher zu räumen, statt Verantwortung zu fordern! Wir setzen hier klare Prioritäten für andere Aufgaben und Handlungsfelder, wie Sie aus unserem Antrag ja auch eindeutig und in Fettdruck entnehmen können.

Personal zur Wartung und Pflege des Fuhrparks mag wünschenswert sein, aber es ist aus unserer Sicht aufgrund des Angebots von Alternativen derzeit nicht notwendig. Der Fuhrpark wurde bisher durch externe Wartung und Pflege instand gehalten wurden. Das muss und kann auch in den Jahren 2022 und 2023 so passieren. Wir können und wollen an dieser Stelle auch nicht ausblenden, dass wir uns mitten im Prozess der Überprüfung zur Übertragung von Aufgaben an die Stadtwerke befinden, nach dessen Ende für einen gemeinsamen Fuhrpark im Rahmen der Verabschiedung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke neu überlegt werden kann.

Und der Grundsatzbeschluss zur Integration des Baubetriebshofs in die Stadtwerke muss heute gefasst werden, damit dieser Prozess, der aus meiner Sicht mehr als suboptimal läuft, einen Ratsbeschluss erfährt, der einen jahrzehntelangen Schwebezustand beendet. Suboptimal ist hier das offensichtlich fehlende gemeinsame Verständnis, die Darlegung von weiteren Vorgehensweisen über Erläuterungen im Haushaltsentwurf ohne abgenommenes Protokoll oder der leicht zu gewinnende Eindruck, dass man in der Verwaltung der Auffassung ist, die Mitarbeiter des Bauhofs vor der Politik schützen zu müssen. Das ist nicht unser Verständnis eines Umgangs mit einem normalen Prozess, wie er bei vielen öffentlichen Arbeitgebern auch immer wieder durchlaufen und umgesetzt wird. Und wir nehmen die Rolle der praxisfernen Politiker hier auch nicht an. Ochtrup ist hier doch nicht alleine! Der Prozess verfolgt nichts anderes als z.B. Aufgaben- und Kompetenzbündelung, den wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen oder Erzielung von Mengenvorteilen. Ziele, die eigentlich selbstverständliche Vorgaben einer modernen Verwaltung sein sollten. Wir hoffen, dass dieses Hin und Her professionell und demokratisch bald beendet werden kann und wir von der emotionalen Schiene in die Sacharbeit kommen.

Das Projekt wird uns im nächsten Jahr begleiten, neben weiteren großen und kleinen Aktivitäten und Maßnahmen, die sich u.a. wieder mal in einem rekordverdächtigen Investitionsplan wiederfinden. Größtes Paket in diesem Jahr ist unsere Feuerwache, deren Boden im wahrsten Sinne des Wortes jetzt in Beton gegossen ist. Leider lassen die aktuelle Marktlage und Preisentwicklungen auch die Ausgaben wachsen und deshalb ist es umso wichtiger, vor jeder Ausschreibung jeweils zur prüfen, ob nicht doch noch Einsparpotenziale zu generieren sind, indem man z.B. die schon erwähnten Standards auf den Prüfstand stellt. Hier erwähnen wir gerne immer wieder das Beispiel der Türdrücker. Sie wissen, was ich meine.

Und ein weiteres Déjà-Vu begegnet uns übrigens bei den Baustraßen. Vergleicht man die Jahresplanungen 2021 und 2022, so rutscht lediglich für den Lammertshook die Straße nördlich der Gronauer Straße nach. Es ist immer noch knapp eine halbe Million Euro zu verbauen, mit denen wir immer noch in ein familienfreundliches, wachsendes Ochtrup mit Zukunft investieren wollen. In meiner letzten Rede hatte ich hier um Prioritäten gebeten. Denn das, was Bauland schafft, hat für uns die höchste und so sollte das Maß für das nächste Jahr nicht die Aufstellung einer Prioritätenliste 3, sondern die Abarbeitung der Liste mit voller Kraft sein. Wie wäre es mit einer entsprechenden Zielvereinbarung für den Fachbereich III?

Die Schulen nehmen in diesem Jahr einen vergleichsweise kleinen Part der Investitionen ein. Die Gründe liegen unter anderen in zurückliegenden, zukunftsweisenden Entscheidungen, die wir für unsere Grundschulen getroffen haben und deren Ergebnis nun sichtbar ist. Allerdings beschert uns das Land direkt neue Verpflichtungen und damit wird „nach dem Ausbau“ wohl auch „vor dem Ausbau“ sein. Der verbindliche Ganztag in Grundschulen wird uns noch mal Kräfte abverlangen, die wir ganz gewiss nicht als Kommune alleine stemmen können. Hier ist das Konnexitätsprinzip gefragt, liebe Herren Scholz und Wüst! Denn wir wollen uns nun endlich auch den weiterführenden Schulen widmen, die bei den früheren Entscheidungen zugunsten des Ausbaus der OGS hinten anstehen mussten. Wie lange haben wir über Ausbau und Erweiterung, über ein zentrales Gebäude und eine Sporthalle im Schulzentrum gesprochen. Leider nur immer wieder gesprochen und darüber dürften so manche Schüler bereits ihr Abi in der Tasche oder ganze Schullaufbahnen durchlaufen haben.

Im Frühjahr dann endlich wurde ein Fahrplan aufgestellt, durch den Investitionen gebunden wurden, deren Dimensionen zumindest wir als Freie Wähler so noch nicht den Weg bereitet haben. Wir sind aber sicher, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben, denn die von mir bereits vielzitierte Bildung ist die Grundlage einer freien und demokratischen Gesellschaft und hier lohnt sich jede Investition. Und wir werden auch beim Beschlussvorschlag Nr. 4 nicht Halt machen. Wir als Freie Wähler standen und stehen weiterhin zum Ausbau auch des zentralen Gebäudes, denn die Mitte gehört zum Ganzen! Und ganz besonders bestehen wir auf den Bau einer weiteren Sporthalle. Für uns besteht kein Zweifel am Bedarf einer weiteren Sporthalle im Schulzentrum, damit auch die Stadthalle mit ihren ganzen Umständen nicht mehr dem Schulsport gewidmet werden muss. Und deshalb müssen wir jetzt schon einen Ansatz für Planungskosten bilden, um Zeichen für Sportler und Schüler zu setzen. Noch weitere Fortschritte sind in den Schulen zu beobachten und hier meine ich nicht die mobilen Endgeräte und die weitere Umsetzung des zu begrüßenden Digitalpakts, sondern natürlich…die Lüfter! Wir sind sehr erleichtert, dass nun die pragmatische Lösung den Weg in die Klassen findet und nicht die abenteuerliche Bastelaktion aus dem Baumarkt oder die megateuren und in ihrer Wirkung zweifelhaften Luftfilteranlagen. Aber, dass sich die CDU dann in Facebook dafür abfeiert, dass Idee und Antrag angeblich von ihr seien…. Respekt, das zeugt schon von Chuzpe!

Im Gegensatz dazu freuen wir uns sehr, dass man offensichtlich in der bisher so Autostraßen-asphaltverliebenden schwarzen CDU nun auch die Fahrzeuge mit zwei Rädern entdeckt hat. Der Antrag zur Erstellung eines Nahmobilitätskonzepts lässt vermuten, dass man sich nun auch mal langsam an das Thema heranwagt, was wir seit Jahren -ebenfalls natürlich wieder gebetsmühlenartig- bespielen. Die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ist für uns schon lange eine Kernaufgabe. Als wir den Antrag zur Mitgliedschaft in der AGFS in 2017 gestellt haben, grenzte es noch an Majestätsbeleidigung, das Privileg der Autofahrer auf der Straße auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Bisher konnte man den Eindruck gewinnen, „hoch bauen, schnell fahren“ wäre Ochtrups Slogan. Das schlägt sich seit langem auch in den Ansätzen im Haushalt nieder und auch in diesem Jahr waren klägliche 30.000 € zur „Verbesserung der Fahrradinfrastruktur“ der einzige Ansatz, mit dem die Zweiradmobilität in Ochtrup verbessert werden sollte. Und auch auf dieses Budget mussten wir noch einmal aufmerksam machen. Zu größeren Maßnahmen wie Fahrradschnellwege oder auch zu Fahrradstraßen lassen wir uns erst und nur durch Förderprogramme zum Jagen tragen, was die Initiative von Wettringen, die Euregio-Maßnahme sowie das Projekt Triangel nur allzu gut beweisen.

Da kann ich nur sagen: Schön, dass es uns gibt! Wir werden nicht müde, in jedem Jahr das Thema nach oben zu spülen und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Und für uns ist die Zeit nach Verzögerungen und Vertröstungen jetzt reif, endlich Dinge in die Tat umzusetzen. Das hatte ich bereits in meiner letzten Haushaltsrede angekündigt und nun liegen die Anträge auf dem Tisch. Wir wollen die Hellstiege zur Fahrradstraße machen, es ist mit Ausblick auf weitere Ausführungen und unter Berücksichtigung des Leitfadens die nahe liegendste und für uns herausstechende Option, hiermit in Ochtrup Pionierarbeit zu leisten. Und wir wollen mehr Fahrradbügel in Ochtrup! Die Anzahl hochwertiger Fahrräder ist auch in Ochtrup enorm gestiegen und wenn es keine Lieferengpässe gäbe, würden es wahrscheinlich sogar noch mehr werden. Und wir bieten noch nicht mal adäquate Möglichkeiten an, diese Wertstücke vernünftig anzuketten! Wir sollten sie wenigstens bei den öffentlichen Einrichtungen, Sporthallen, etc. installieren, damit wir nicht noch Münster Konkurrenz in Sachen Fahrraddiebstählen machen. Diese Notwendigkeit haben die anderen Fraktionen auch gesehen. Wir freuen uns, dass mit solchen einfachen Dingen wir etwas mehr Komfort bieten können.

Es wäre auch am Bahnhof so einfach, die Situation zu verbessern. Der Workshop im September hat Appetit gemacht. Appetit auf neue Infrastruktur am Bahnhof, auf zeitgemäße Unterstell- und Abschließmöglichkeiten, Appetit auf moderne Systeme für das alltägliche Problem. Aber, hier wird darauf verwiesen, dass man „erst schauen möge“, was denn die Triangel bringe. Wieder ein ganzes Jahr verlieren? Echt jetzt? Gut, dass wir jetzt eine andere Entscheidung getroffen haben.

Überhaupt….wir zögern, wir zaudern, wir prüfen, wir warten ab, wir schauen, ob sich nicht jemand anderes bewegt und wir haben noch zahlreiche Fragen. Und wenn alles bereit ist, versuchen wir es noch mal mit einem Konzept…. Und wenn wir uns dann einig sind, ist das „alles nicht so einfach“ oder „in dieser oder jener Sache problematisch“ oder „geht das nicht, weil“. Das war die Vorgehensweise in den vergangenen Jahren. Lassen Sie uns damit Schluss machen, lassen Sie uns endlich auch was wagen, lassen Sie uns beginnen und lassen Sie uns Duftmarken setzen! Das kann doch auch mit ersten Schritten begonnen werden! Warum sind wir nicht mutiger?

Einfach könnte es auch bei kleinen Schritten für die Umwelt und das Klima sein. Dem Vorbild mittlerweile vieler anderer Kommunen folgend wollten wir mit unserem Antrag zu kommunalen Förderprogrammen für Obstbäume, Gründächer, Zisternen oder gegen Steinbeete nichts anderes als niederschwellige, für jedermann und jederfrau zugängliche Förderprogramme, deren Richtlinien auf zwei Seiten und Anträge auf nur eine Seite passen. Jede Fraktion schreibt sich auf die Fahne, das Klima wichtig zu nehmen. Und wenn es dann zum Schwur kommt, da reicht es schon, dass die anderen was tun. Nein, uns reicht das nicht! Diese Programme sind doch auch in anderen Kommunen erfolgreich und werden fraktionsübergreifend mitgetragen. Wir erkennen aber mit einer gewissen Resignation, dass es in Ochtrup -mal wieder- Zeit braucht, Pragmatismus und Einfachheit zur Grundlage unserer Entscheidung zu machen. Unsere Kinder und Jugendlichen würden uns wahrscheinlich mit einem ungläubigen „Warum?“ begegnen, wenn wir auf einfache Fragen nur komplizierte Antworten haben. Warum haben wir eigentlich noch keine Kostenschätzung und einen entsprechend konkreten Haushaltsansatz für die Erweiterung der Skaterbahn, die in vielen Sitzungen angesprochen und wahrscheinlich von allen Fraktionen als selbstverständlich angesehen wird? Haben wir da was verpasst? Die Antwort mit dem Ratsbeschluss sollten wir uns vor den Jugendlichen knicken. Sie verstehen uns dann noch weniger als sie es sowieso schon tun. 30.000 € sind unser Meinung nach nicht genug, diese über die Stadtgrenzen bekannte Ochtruper Attraktion modern zu halten.

Aber auch wir können jetzt nicht ohne Grundlage beliebige Zahlen einsetzen und schlagen vor, die gerne immer wieder bemühte „Gesamtdeckung“ auch bzw. GERADE hier zu nutzen. Das waren die wesentlichen Punkte, die aus unserer Sicht heute anzusprechen waren. Natürlich verbirgt sich in dem Zahlenwerk noch wesentlich mehr, aber der heutige Zeitplan sollte nicht noch mehr strapaziert werden.

Und auch, wenn Sie nicht so aufmerksam zugehört haben, so haben Sie vielleicht den roten Faden in meiner heutigen Rede bemerkt: Wir haben an vielen Stellen ein Déjà-Vu und befinden uns teils in den gleichen Diskussionen und Beratungen wie noch beim Haushalt 2021. Das bedeutet auch fehlendes Vorankommen und damit fehlender Fortschritt. Dies ist sicher und vor allem den Jahren vor deiner Amtszeit, liebe Christa, geschuldet. Etliche Jahre Stillstand sind nicht in einem oder anderthalb Jahren aufzuholen, es offenbart sich ein Haufen liegengebliebener Arbeit. Aber wir können nicht alles darauf schieben, sondern sollten auch ehrlich sein. Das oben bereits erwähnte ewige Zögern und Zaudern geht weiter, die ständige Ehrfurcht vor Risiken und Problemen, die fehlende Lösungsorientierung und das ständige Absichern mit Netz und doppeltem Boden. Dieses Verhalten lähmt! Und vor allem verstellt den Blick für Chancen. Diese werden sich im nächsten Jahr auftun, da bin ich mir sicher.

Und dann lassen Sie uns mutiger und entscheidungsfreudiger sein, Meilensteine voranbringen und für Och­trup auch Risiken eingehen, Pionierarbeit leisten und manchmal auch Umwege gehen, um Ziele zu erreichen. Das wird nicht immer mit Einstimmigkeit gelingen, aber doch mit Mehrheiten, die entgegen der Annahme von einem ehemaligen Ratsmitglied in einer Demokratie ausreichen. Und auch wenn uns unterschiedliche Meinungen trennen, so können die daraus entstehende Gespräche und Diskussionen doch zu einer gemeinsamen Lösung führen. Lassen Sie uns die nächsten Jahre konstruktiv gestalten, Stillstand hatten wir genug!

Jetzt habe ich dem nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Mir bleibt, an dieser Stelle zu resümieren, dass der vor uns liegende Haushaltsentwurf 2022, zu dessen Verständnis uns wie immer auch Herr Frenkert verholfen hat (vielen Dank dafür) mit seinen Änderungen unsere Zustimmung erfährt. Natürlich gilt unser großer Dank auch den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke für die in diesem Jahr geleistete Arbeit! Und gerade mit Blick auf das nun bald vergangene Jahr möchte ich auch allen Ochtruperinnen und Ochtrupern danken, für ihre Geduld, ihre Disziplin, ihren Zusammenhalt und ihre Solidarität. Alle haben unter Beweis gestellt, dass man Krisenzeiten nur gemeinsam mit Rücksicht auf den und die andere/n übersteht.

Und ein ganz besonderer Dank gilt natürlich der Ochtruper Ärzteschaft, die mit beispiellosen Aktionen Ochtrups Impfquote ganz weit nach oben getrieben haben und damit zum Schutz der Bevölkerung in diesem Jahr wohl einen der größten Beiträge geleistet haben. Vielen Dank für Ihren Einsatz!

Und auch wir werden uns weiter mit voller Kraft für unsere Stadt einsetzen. Aber meine bisherige optimistische Floskel werde ich an dieser Stelle nicht blauäugig formulieren. Für ein familienfreundliches, wirtschaftsförderndes, generationsübergreifendes, sportliches Ochtrup mit neuem Rathaus und modernen Schulen muss noch viel passieren. Also, lassen Sie uns zusammen anpacken und im nächsten Jahr weitermachen….Für die Menschen, für Ochtrup.

Claudia Fremann, Fraktionsvorsitzende der FWO