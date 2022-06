Fahrradtour und Krimiführung

Für den Monat Juni hat die kfd St. Marien folgende Veranstaltungen geplant: Am Freitag (3. Juni) findet um 8.30 Uhr eine Gemeinschaftsmesse zum Thema „Leben teilen“ in der Marienkirche mit anschließendem Frühstück im Georgsheim statt.

Die nächste Fahrradtour „Gemeinsam unterwegs“ startet am Mittwoch (8. Juni) um 17 Uhr am Georgsheim. Am 14. Juni (Dienstag) findet um 15 Uhr eine Mitarbeiterinnenrunde im Georgsheim statt. Wegen wichtiger Themen bittet das Team um rege Teilnahme. Am 23. Juni (Donnerstag) findet in der Marienkirche um 19 Uhr ein Gottesdienst, vorbereitet von den Ochtruper Frauengemeinschaften, statt.

Spurensuche wie bei Wilsberg

Für den 24. Juni (Freitag) ist eine Krimiführung in Münster geplant. Der Veranstalter lädt ein, sich auf Spurensuche zu begeben und selbst zum Detektiv zu werden, wenn es bei dieser interaktiven Tour darum geht, Wilsberg zu finden, teilt die kfd mit. So könne man sich auf der Suche wie Wilsberg fühlen, wie ein Spurensucher, Indizienfinder und echter Detektiv. Die Führung startet um 16.30 Uhr am Paradiesportal des Domes zu Münster. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt dorthin mit dem Zug ist 14.45 Uhr am Bahnhof Ochtrup. Das Zugticket (9-Euro-Ticket) besorgt sich jede Teilnehmerin selbst. Die Kosten für die Führung betragen zwölf Euro für kfd-Mitglieder und 15 Euro für alle anderen. Die Anmeldung hierzu ist bis zum 16. Juni (Donnerstag) erforderlich bei Marion Elfering, Telefon 0 25 53 / 82 42.

Die im Programm angekündigte Pilgerwanderung auf dem Jacobsweg mit einer Übernachtung findet nach den Sommerferien statt.