Falsche Fahrerkarte eingesetzt

Ochtrup/Steinfurt/Heek

Die Sache an sich gestand der 41-jährige Angeklagte aus Heek unumwunden ein. Doch die in erster Instanz verhängte Anzahl von 120 Tagessätzen sahen sein Verteidiger und er als überzogen an. Würde dieses Urteil rechtskräftig, gelte der Heeker als vorbestraft, sagte er und versuchte, dies zu verhindern. Also legten sein Anwalt und er Einspruch ein, über den am Donnerstag beim Amtsgericht in Steinfurt verhandelt wurde.

