Falschfahrer verursacht schweren Unfall

Am späten Sonntagabend verursachte ein Falschfahrer auf der Autobahn 33 zwischen Georgsmarienhütte und Osnabrück einen schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Das berichtet die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 77-jähriger Mann aus Ochtrup die A33 in Richtung Diepholz. Mit im Fahrzeug saß eine 69-jährige Frau. Der 77-Jährige hatte ursprünglich beabsichtigt, am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd auf die A30 zu wechseln. Als der Mann bemerkte, dass er das Autobahnkreuz bereits passiert hatte, wendete er seinen Ford C-Max und befuhr die Richtungsfahrbahn Diepholz der A33 nun in Richtung Bielefeld.

Zusammenstoß

Schnell gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein und eine Verkehrswarnmeldung wurde veranlasst. Auf dem Überholfahrstreifen fahrend passierte der Senior das Autobahnkreuz abermals, ohne auf die A30 zu wechseln. Zwischen dem Südkreuz und der Anschlussstelle Harderberg kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der ebenfalls den Überholfahrstreifen befuhr. Die 45-jährige Fahrerin eines BMW reagierte geistesgegenwärtig und versuchte noch auszuweichen, mutmaßlich verhinderte sie so einen Frontalzusammenstoß, teilt die Polizei weiter mit. Bei der Berührung beider Fahrzeuge wurden die Insassen des Fords leicht verletzt, die BMW-Fahrerin und ihr 45-jähriger Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen.