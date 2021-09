Farbenfrohe Graffitis im Skaterpark

Jan Fietz ist Graffitisprayer. Und zwar keiner von der illegalen Sorte, wie es das ein oder andere Klischee besagt. Nein, der 37-jährige ist professioneller Sprüher. Für die „Nacht der Jugendkultur“, die am Samstag auch in Ochtrup stattfand, hatte er sich im Auftrag des Jugendcafés Freiraum ein besonderes Projekt überlegt. Zusammen mit einigen Kindern und zwei Helfern rief der Freiberufler einen Graffitikursus ins Leben. In dessen Rahmen wurde der Skaterpark an der Schützenstraße mittels farbenfroher Graffitisprühereien verschönert.

