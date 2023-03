Fassadenoptik in der Kritik

Ochtrup

Die opulente weiße Front des neuen Wohnhauses „Lambertihof“ hat eine dominante Wirkung in der Bültstraße. Diese stößt auch auf Kritik – besonders da der Gestaltungsbeirat dies so durchgewinkt habe. Ganz richtig ist diese in der Öffentlichkeit oft gehörte Behauptung nicht. Wir haben mit dem Beiratsvorsitzenden und dem Investor gesprochen. Sie haben klare Meinungen.