Fassungslosigkeit und Trauer

Ochtrup

Von ausgelassener und fröhlicher Stimmung war am Donnerstagvormittag auf dem Wochenmarkt auf dem Pottbäckerplatz nichts zu spüren. Zu sehr hatten an diesem Weiberfastnachtstag viele Menschen in Ochtrup die Berichte vom russischen Angriff auf die Ukraine geschockt.

Von Norbert Hoppe