Fast 2000 Impfdosen am Wochenende verabreicht

Die Schlange vor der Gemeinschaftspraxis Gesenhues und Partner war am Freitagabend lang. Grund war ein Sondertermin für die Covid-19-Impfung. Ach in der Vorwoche gab es eine zentrale Impfaktion. Der Sprecher der Ochtruper Ärzteschaft, Dr. Sebastian Gesenhues, zieht eine Bilanz.

Die beiden groß angelegten Impfaktionen des Teams Heilsam und der Gemeinschaftspraxis Gesenhues und Partner gegen das Coronavirus an den vergangenen beiden Wochenenden haben zahlreiche Impfwillige angelockt. Am vorvergangenen Wochenende registrierte Heilsam etwa 650 Impfungen, sagte Ärztesprecher Dr. Sebastian Gesenhues auf Anfrage dieser Zeitung. Für Donnerstag bis Samstag meldete seine Praxis 1833 Injektionen, darunter 31 Erstimpfungen. Der allergrößte Anteil entfiel auf die sogenannte Boosterimpfung (1465). Seit Beginn der Pandemie seien in der Praxis am Marktplatz 14 997 Anti-Covid-19-Injektionen verabreicht worden, knapp 3000 allein im Dezember.

In der von Gesenhues zur Verfügung gestellten Statistik sind fünf Erstimpfungen von Personen unter 18 Jahren registriert. In der selben Altersklasse holten sich jetzt 17 junge Menschen eine Auffrischungsimpfung ab. Bei den 60-Jährigen und älteren registrierte die Praxis Gesenhues beinahe ausschließlich Boosterimpfungen. Lediglich eine Person hat eine Abschlussimpfung bekommen, eine weitere eine Erstimpfung.