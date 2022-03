Feilen am großen Ganzen

Auf der Kreuzung Weilautstraße/Schillerstraße soll eine Diagonalsperre entstehen, die wie in der Montage aussehen könnte. CDU und FDP sahen im Fachausschuss dafür keine Notwendigkeit.

Ausprobieren möchte die Lokalpolitik die vom Büro Gertz Gutsche Rümenapp im Rahmen seines Verkehrskonzepts vorgestellten Maßnahmen für die Töpferstadt. Zumindest einige, um in einem späteren Schritt und mit einem höheren Erfahrungsschatz weitere Umsetzungen zu beschließen. Darauf einigten sich die Fraktionen in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur am Montagabend. Mit den geplanten Diagonalsperren auf der Weilautstraße und der Kardinal-von-Galen-Straße konnten sich CDU und FDP allerdings nicht anfreunden.