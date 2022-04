Ferienaktion für Grundschüler

40 Kinder nutzen das traditionelle Ferienprogramm des Jugendcafés Freiraum. Für Organisatorin Vera Hartmann ist es die letzte Auflage in Ochtrup. Sie wechselt zu einem anderen Projekt nach Emsdetten.

Normalerweise ist das Café Freiraum ein Ort für Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse. Doch in dieser Woche dreht sich alles um die Grundschüler Ochtrups. Das Kindercafé findet nun schon seit sechs Jahren in den ersten Wochen der Oster-, Sommer- und Herbstferien statt.

Für Vera Hartmann wird es indes das letze Kindercafé sein. Die in Steinfurt lebende Sozialpädagogin mit russischen Wurzeln wechselt nach sechs Jahren zu einem Projekt in Emsdetten, bei dem 80 Geflüchtete aus der Ukraine betreut werden. Hartmann: „Ich hatte sechs Jahre lang viel Freude hier am Kindercafé. Jetzt wartet eine neue Aufgabe.“

Die Kinder haben im Café viele Möglichkeiten, sich mit ihren Freunden auszutoben. Neben der Gelegenheit, Billard oder Tischkicker zu spielen, wird fast täglich gebacken oder gebastelt. Passend zu Ostern arbeiten die Kinder aktuell an ihren eigenen „Ostermasken“.

Da die Temperaturen steigen, spielen viele der insgesamt 40 Kids draußen vor dem Café. Für diejenigen, denen es bereits zu warm wird, stehen Gesellschaftsspiele und sogar eine Spielkonsole bereit. Im Keller basteln viele Kinder an ihren eigenen Osterkörbchen aus kleinen Holzstöcken. „Viele Kinder kommen mit ihren Freunden vorbei und haben gemeinsam Spaß“, berichtet Vera Hartmann, die Organisatorin des Kindercafés. Zeit zum Basteln und Spielen haben die Kinder von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Normalerweise, ist im Freiraum Platz für 60 bis 70 Kinder, doch coronabedingt kommen aktuell nur etwa 40 Kinder zur Ferienaktion. Auch wenn viele der Coronamaßnahmen nicht mehr bestehen, bitten die Verantwortlichen die Eltern darum, ihre Kinder zu testen. Im Café selber besteht keine generelle Maskenpflicht, dennoch wird das freiwillige Tragen der Maske befürwortet.