Ferienspaß im Sauerland mit Rittern und Robinson

Mit gleich drei Geburtstagsfeiern innerhalb der ersten vier Tage erlebte das Messdiener-Mädchenlager St. Lamberti Ochtrup einen besonderen Auftakt. Am 24. Juli ging es für 46 Mädels ins Sauerland.

Ziel war Belecke. In guter Tradition erkundeten die Ochtruper Mädchen nach der Ankunft zunächst einmal das Dorf. Abends folgte eine große Vorstellungsrunde. Am Montagmorgen wurden die Lagerkoten in Kleingruppen auf Foto-Challenge geschickt, sie bekamen verschiedene Schnappschüsse aus dem Dorf vorgelegt und mussten die Orte finden, um davor ein lustiges Selfie zu schießen. Mittags wurde das Siedlerspiel gespielt.

Weg zurück finden

In die Rolle des Robinson Crusoe schlüpften die Kinder am Dienstag, der Robinson-Tag stand auf dem Spielplan. So wurden die Messdienerinnen zusammen mit ihren Gruppenleiterinnen in verschiedenen Nachbarorten ausgesetzt, um allein den Weg zurück zur Halle zu finden.

Mittwochs fanden die Mädels zunächst keine Leiterinnen in der Halle vor, das lag daran, dass diese bereits alle verkleidet im Dorf versteckt waren. Von Minion und Schatten bis Kaugummiautomat und Stewardess war alles beim Leiter-Versteck-Spiel dabei. Nachdem die Koten nachmittags verschiedene Ritter-Spiele bestritten, gab es ein großes Rittermahl, bei dem ausnahmsweise die Tischmanieren ignoriert werden durften. Der Tag endete mit Public Viewing der Frauen-Fußball-EM und dem letzten der drei Geburtstage.

Rückkehr am Sonntag

Am Sonntag ging es in die zweite Lagerwoche. Das Bergfest stand unter dem Motto „Festival“. In Kleingruppen bereiteten die Mädels Kostüme und verschiedene Choreographien vor, die sie später auf der Bühne präsentierten. Die Leiterinnen umrahmten das Programm mit verschiedenen Acts. Highlight des Tages war abends das Essensbuffet. Am Tag darauf kam Pastor Hörstrup zur Lagermesse zu Besuch, bevor am Abend beim Casinoabend hoch gepokert wurde. Weiterer Höhepunkt der zweiten Lagerwoche: ein Ausflug ins „Fort Fun“.