Feuerwehr befreit verletzte Person

Verletzt haben Feuerwehr und Rettungsdienst eine Person aus ihrem Pkw auf der B 54 geborgen. Sie war am Montag gegen 7.30 Uhr zwischen der Autobahnkreuzung und der Anschlussstelle Ochtrup/Heek in Fahrtrichtung Münster auf den Grünstreifen geraten. Dies teilte die Polizei auf Anfrage mit. Nähere Angaben zur Person machte sie nicht.

Die Rettungskräfte wurden per Erstmeldung informiert, dass eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sei. Das bestätigte sich vor Ort, sodass die Wehr die verunfallte Person mit Hydraulikwerkzeug aus dem Fahrzeug befreiten. Ersten Erkenntnissen nach habe sich das Fahrzeug überschlagen, schleuderte in die Bepflanzung am Fahrbahnrand und kam in einem Wildschutzzaun zum stehen.

Nachdem die Person aus dem Pkw befreit wurde, brachte sie der Rettungsdienst in ein niederländisches Krankenhaus. Die Bundesstraße war in Fahrtrichtung Münster für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs von circa 7.45 bis 9 Uhr gesperrt. Es bildeten sich ein beiden Richtungen lange Rückstaus.