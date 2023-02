Feuerwehreinsatz am Pöttkerweg

Am späten Samstagabend hat es am Pöttkerweg gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Am Pöttkerweg ist in einem Keller eines Wohnhauses ein sogenannter Schmelzer aus dem Imkereibedarf in Brand geraten, was einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat.

Ein sogenannter Honig- oder Wachsschmelzer ist am späten Samstagabend in einem Keller eines Wohnhauses am Pöttkerweg in Brand geraten. Um 23.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, die mit einem Löschzug, also rund 20 Kameraden und fünf Fahrzeugen, ausrückte.

Zwei Trupps unternahmen mit Atemschutzmasken ausgestattet den Innenangriff. Sie hatten die Situation schnell unter Kontrolle und brachten für Nachlöscharbeiten die in Brand geratenen Gerätschaften nach draußen. Parallel lüfteten sie mit Überdruckbelüftern das komplett verrauchte Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.