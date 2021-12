Filialleiterin greift beherzt ein und stellt Dieb

Das beherzte Eingreifen einer Filialleiterin und die Kommunikation mit der Filiale in Ochtrup führte dazu, dass ein Dieb im Drogeriemarkt Rossmann in Steinfurt gefasst werden konnte. Er musste sich am Montag vor dem Amtsgericht Rheine verantworten.

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von 32 hochwertigen Kosmetikartikeln im Wert von 455 Euro am 8. September 2021 bei Rossmann in Steinfurt verurteilte die Richterin am Amtsgericht Rheine am Montag einen 27-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz zu sechs Monaten mit Bewährung. Die Staatsanwältin hatte wegen des besonders schweren Diebstahls und diverser einschlägiger Vorstrafen acht Monate ohne Bewährung beantragt, auch, weil er keinerlei soziale oder familiäre Bindung in Deutschland habe.