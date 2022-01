Junge Mutter wegen Schwarzfahren und Betrug zur Gefängnisstrafe verurteilt

Mit diesem drastischen Urteil hatte eine 27-jährige gebürtige Ochtruperin nicht gerechnet. Aufgrund von Schwarzfahren und Betrug in 36 Fällen verurteilte das Schöffengericht Rheine sie jetzt zu zwei Jahren ohne Bewährung zuzüglich einer Schadensersatzzahlung. Die junge Frau brach daraufhin in Tränen aus. Ihre größte Sorge galt ihrem Kind.

Die totale Ignoranz von 36 Straftaten und ihren Folgen brachte eine 27-jährige Frau aus Hagen am 4. Januar dieses Jahres ins Gefängnis. Als sie am 23. Dezember 2021 nicht zu ihrem Gerichtstermin beim Schöffengericht in Rheine erschienen war, erging der Haftbefehl. Am Dienstag wurde sie jetzt beim Schöffengericht zur Verhandlung vorgeführt.