Frauen arbeiten Regularien ab und genießen Zusammensein

56 Mitglieder waren der Einladung der kfd St. Marien jetzt zur Mitgliederversammlung im Georgsheim gefolgt. Sie alle hätten sich sichtlich über das Zusammentreffen gefreut, schreibt die Frauengemeinschaft in ihrem Pressebericht.

Teamsprecherin Agnes Möllers begrüßte die Frauen und erinnerte an Aktivitäten, die trotz Corona stattfinden konnten. Unter anderen überreichte Teamsprecherin Brigitte Kuhlmann im Dezember vergangenen Jahres eine Spende in Höhe von 1000 Euro an eine kfd-Frau aus der Voreifel, die das Geld direkt an Betroffene der Flutkatastrophe weiterleitete.

Im August 2021 pflanzten die Frauen im Rahmen der Aktion „Maria 2.0“ in der Fußgängerzone symbolisch einen „Baum der Hoffnung“. „Seit März hängen an dem Baum Friedenstauben aus Pappe, die während einer Andacht für den Frieden in der Ukraine dort angebracht wurden“, schreibt die kfd.

Teamsprecherin Agnes Möllers ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Foto: Petra Feldmann

Auf der Versammlung folgten nun Regularien wie der Kassenbericht und die Entlastung der Kassiererin durch die Kassenprüferinnen Monika Huber und Monika Kockmann. Ruth Volkery und Julia Thiemann werden die Kasse für 2023 prüfen. Im Anschluss wurden Brigitte Winter und Maria Ruhkamp als langjährige Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst mit einem Blumen Strauß und einem Präsent verabschiedet.

Die Frauen ließen den Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen, lauschten einem Bauchredner mit seiner Begleiterin „Lilly“, tauschten sich aus und ließen die aktuellen Sorgen zumindest für ein paar Stunden hinter sich.