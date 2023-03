Frauen im Mittelpunkt

Das Netzwerk Frauen in Ochtrup nimmt im März zwei für Frauen wichtige Daten in den Blick: den Equal Pay Day und den Weltfrauentag. Beide Aktionstage, die direkt aufeinander folgen, stellen Frauen und ihr Bestreben nach Gleichberechtigung in den Fokus.

Das Netzwerk Frauen in Ochtrup hat jüngst in der Bücherei den Film „We Want Sex“ gezeigt. Der Film über den Arbeitskampf von Arbeiterinnen beim Autohersteller Ford 1968 in England weist auf die Ungleichheit der Entlohnung von Frauen und Männern hin – und somit auf den Equal Pay Day am 7. März. Einen Tag später beschließt der im evangelischen Gemeindehaus laufende Film „Female Pleasure“ den Weltfrauentag.

Beide Aktionstage, die direkt aufeinander folgen, stellen Frauen in den Fokus und ihr Bestreben, dem – übrigens im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 3 verankerten – Gebot der Gleichheit von Mann und Frau Nachdruck zu verleihen.

Film zeigte starke Frauen

Zwar ist seit dem ersten Equal Pay Day im Jahr 2010 der Zeitraum, in dem Frauen in Deutschland im Vergleich zu Männern gleichsam ohne Lohn arbeiten, um fast drei Wochen kürzer geworden. Aber immer noch klafft eine recht große Lücke, bezogen auf die Lohnsumme. Nicht im öffentlichen Dienst, nicht in freiberuflichen Gebührenordnungen, aber immer noch im Handel, im Handwerk und in der Industrie erhalten Frauen einen geringeren Lohn für dieselbe Tätigkeit, in komplexen Berechnungen bereinigt um Faktoren wie „Halbtagsstelle“, „Erziehungsurlaub“ oder „Mutterschutz“, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerks.

Der Film „We Want Sex“ machte auf verblüffende Weise deutlich, wie versucht wurde, anspruchsvolle Tätigkeiten, welche die Frauen bei Ford in der Näherei ausführten, zu „ungelernten Tätigkeiten“ herabzustufen. Darüber hinaus zeigte der Streifen, mit welcher Intelligenz und Stärke die davon betroffenen Frauen allen die tatsächliche Bedeutung ihrer Arbeit in Streiks klarmachten – mit dem Ergebnis gleicher Bezahlung.

Gleiche Rechte für Frauen

Ganz anders die Bedeutung des Weltfrauentages, der erstmals 1911 stattfand, zunächst vor allem das Wahlrecht für Frauen zum Ziel hatte und seitdem die Gleichstellung der Frau in allen Bereichen des Lebens. Seit 1921 ist der Weltfrauentag, den die Vereinten Nationen 1975 zum „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ ausriefen, am 8. März. Der Fokus liegt immer noch darauf, gleiche Rechte für Frauen weltweit zu erstreiten – immer noch keine Selbstverständlichkeit. „Dass die Schwerpunkte sich in allen Ländern unterscheiden, liegt auf der Hand, ebenso wie der Umstand, dass es immer noch zu viele Länder gibt, in denen Frauenrechte mit Füßen getreten werden“, erklärt das Frauen-Netzwerk in seiner Pressenotiz. Der Film „Female Pleasure“ zeigt deshalb fünf junge Frauen aus fünf verschiedenen Kulturen, die sich gegen patriarchalische Strukturen zur Wehr setzen sowie gegen kulturelle und religiöse Gemeinschaften, die ihnen ihre sexuelle Selbstbestimmung verwehren.

Eine Vorführung für Frauen und Männer

Das Netzwerk Frauen in Ochtrup unter Federführung der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Julie Nacke lädt am Mittwoch (8. März) um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus zur kostenlosen Vorführung von „Female Pleasure“ ein. Die Organisatorinnen und Bürgermeisterin Christa Lenderich hoffen, zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer – denn Männer sind willkommen – begrüßen zu können. Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt um 19.30 Uhr.

„Female Pleasure“ ist Teil einer Filmreihe des Frauenreferats des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken unter dem Titel „Frauenleben – Frauenschicksale“. Weitere Termine der Filmreihe: 28. April, 20 Uhr, „Hidden Figures“ (USA 2016); 26. Mai, 20.30 Uhr, „Sufragette“ (Großbritannien 2015).