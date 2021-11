Freispruch trotz belastender Indizien

Der vor dem Schöffengericht in Rheine angeklagten Mutter und ihrem Sohn war nicht beizukommen. Ihnen wurde vorgeworfen, im vergangenen Jahr aus verschiedenen Geschäften im Ochtruper Outletcenter Waren gestohlen haben. Der Verteidiger befragte ausgiebig die Zeugen, ehe für das Gericht anhand der Indizienlage nur ein Freispruch in Frage kam.

„Schwerer gewerbsmäßiger Bandendiebstahl“ – so lautete der Vorwurf am gestrigen Dienstag beim Schöffengericht Rheine gegen eine Mutter und ihren Sohn aus Hamm. Sie sollen gemeinschaftlich mit einem jüngeren Sohn der Familie am 13. August 2020 im DOC von Geschäft zu Geschäft gegangen sein, Waren gestohlen und in ihrem Pkw verstaut haben.