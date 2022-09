Friedensthema aktueller denn je

„Was ist uns der Frieden in Europa wert?“ Mit dieser Frage überschreibt die Europa-Union Steinfurt anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens eine Veranstaltungsreihe im Kreisgebiet, die am 17. September (Samstag) in Ochtrup Station macht. Sie besteht aus einem Europa-Abend mit Liedern und Lyrik sowie einer Ausstellung im Schulzentrum.

Die Gruppe „Kapon“ um Ingrid Heller („Dietutnix“) und die Musiker Norbert Richter (Klavier), Brigitte Heckmann (Gesang), Hermann Richter (Gitarre) und Peter Ricken (Geige und Gitarre) führen die Gäste auf eine Zeitreise durch die „europäischen Jahrzehnte“.

Dafür haben sie ein Programm auf die Beine gestellt, das fröhlich und unterhaltsam ist, aber auch zum Nachdenken anregt und betroffen macht, umschreiben es die Veranstalter.

„ »Heute ist für junge Menschen der Europa-Gedanke selbstverständlich.« “ Dr. Angelika Kordfelder

Geplant wurden die „Europa-Wochen“ im Herbst/Winter vergangenen Jahres. „Damals haben wir mit dem Motto ‚Wir feiern den Frieden‘ geplant. Seit dem Krieg in der Ukraine ist das Thema aktueller denn je“, sagt Dr. Angelika Kordfelder, Vorsitzende der Europa-Union Steinfurt. „Heute ist für junge Menschen der Europa-Gedanke selbstverständlich. Diesen, ein freies und einheitliches Europa, wollen wir noch mehr ins Bewusstsein rücken.“ Gerade jetzt gelte es, aufzustehen und deutlich zu machen, was Europa und Frieden bedeuten.

Das bekräftigt auch Ochtrups Bürgermeisterin Christa Lenderich: „Europa ist ein Jahrzehnte lang gewachsenes Geflecht, das schön, aber manchmal bedroht ist.“

Ausstellung

Die Ausstellung heißt „Europa – Hoffnung für Generationen“ und ist vom ehemaligen NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner prämiert worden. Schülerinnen und Schüler der Technischen Schulen Steinfurt hatten die Aufgabe, aus den vergangenen acht Jahrzehnten die Wünsche der Menschen an Europa ihren eigenen gegenüberzustellen. Sie wird eine Woche lang in der Aula des Schulzentrums zu sehen sein, auch abends.

Der Europa-Abend mit Liedern und Lyrik beginnt am 17. September (Samstag) um 19 Uhr in der Aula am Schulzentrum. Die zwingend erforderliche Anmeldung kann per E-Mail an europa-union@kreis-steinfurt.de oder telefonisch unter 0 25 51 / 69 21 61 erfolgen. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Ukraine-Hilfe erwünscht.