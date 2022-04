Frisches Wasser in drei Stunden

Eine weitere Woche ist im Bergfreibad vergangen. Die Schwimmmeister und externe Fachleute bereiten das Bad auf die Saisoneröffnung vor. An diesem Morgen tauscht Alexander Ahmad gerade den Filter der Atemschutzmaske aus. „Sie wird einmal im Jahr von der Feuerwehr gewartet“, sagt er über das essenzielle Hilfsmittel. Denn ohne Atemschutz darf am Chlorgas-Fass nicht gearbeitet werden und ohne Chlor kein öffentlicher Badespaß auf dem Berg. Damit es auch an die richtige Stelle kommt, muss die Technik in Schuss sein.

