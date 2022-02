Frühjahrsputz am 26. März

Die Stadtverwaltung plant die jährliche Aufräum-Aktion „Ochtrup räumt auf“. Am 26. März sind Familien, Vereine, Nachbarschaften oder auch Einzelpersonen aufgerufen, in und um der Töpferstadt Müll zu sammeln.

Die Natur nimmt allmählich wieder Frühlingsfarben an. Aber ein alter Pappbecher hier, eine verlorene Coronaschutzmaske dort – das gehört nicht gerade zu den erfreulichen Frühlingsboten, die die Natur zu bieten hat. Und es gibt noch weit unerfreuliche Abfälle, die nicht nur achtlos, sondern gezielt in der Umgebung entsorgt wurden. Sie erinnerten aufs Neue an die Wichtigkeit der jährlichen Aktion „Ochtrup räumt auf“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der bewährte gemeinschaftliche Frühjahrsputz, bei der sich Menschen schon seit vielen Jahren ehrenamtlich und freiwillig für das Erscheinungsbild Ochtrups einsetzen, findet in diesem Jahr am 26. März (Samstag) statt.

Die Stadt und die Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) hoffen, dass erneut Gruppen, Familien und Einzelpersonen dem Aufruf folgen und mit Schaufeln sowie Eimern beim Frühjahrsputz dabei sind. Coronabedingt werde es allerdings wieder keinen Abschluss bei Getränken und Suppe auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Kockmann geben.

Alle interessierten Och-truperinnen und Ochtruper können sich ab sofort bei der OST (Telefon: 0 25 53/ 9 81 80, E-Mail: touristinfo@ochtrup.de) anmelden. Im Anschluss erhalten sie weitere Informationen zum Ablauf, insbesondere dazu, wie und wo die Funde nach der Aktion entsorgt werden können.

Sollten sich mehrere Interessenten für dasselbe Gebiet anmelden, werde nach einer flexiblen Lösung gesucht, teilt die Stadt abschließend mit.