Frust bei Medizinischen Fachangestellten

Aufgrund von Unverständnis und fehlender Wertschätzung seitens der Patientinnen und Patienten gegenüber den Medizinischen Fachangestellten (MFA) hat sich Dr. Sebastian Gesenhues, Mitinhaber der Gemeinschaftspraxis Gesenhues und Partner, mit einem Aufruf an die Redaktion gewandt:

20 Monate Corona-Pandemie haben seiner Ansicht nach Spuren hinterlassen. „Es gibt niemanden, der bisher nicht zuletzt durch Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht unmittelbar betroffen war. In den vergangenen Wochen haben Politik und Medien wieder vermehrt berichterstattet über die Belastung des Gesundheitssystems und hier insbesondere auf die Überforderung des Pflegepersonals auf den Intensivstationen der deutschen Krankenhäuser hingewiesen“, sagt Gesen­hues. Im vergangenen Jahr habe sich die Qualität der intensivmedizinischen Versorgung in Deutschland signifikant verschlechtert. Chronische unzumutbare körperliche Überlastung und pausenlose unerbittliche seelische Überforderung seien unter anderem die Hauptgründe für die mehr und mehr fortschreitende Abwanderung des qualifizierten pflegerischen Fachpersonals.

Arbeit über dem Limit auf Kosten der eigenen Gesundheit

„Wie gut, dass durch die inzwischen weit fortgeschrittene Komplettimmunisierung der Bevölkerung gegen Covid-19 im ambulanten Sektor künftig nur noch verhältnismäßig wenige Personen von den Engpässen im stationären Sektor unmittelbar betroffen sein werden . . .“, so der Mediziner.

20 Monate Corona-Pandemie, das bedeuteten in dieser Zeit aber ebenfalls eine massive Forderung des ambulanten Gesundheitssektors, insbesondere der hausärztlichen Versorgung. „Für unsere Gemeinschaftspraxis in Zahlen formuliert bedeutet dies mit dem Stand von Montag 10 000 Coronaimpfungen in acht Monaten, allein 1500 Influenza-Impfungen in den vergangenen vier Wochen, dazu Aufrechterhaltung der hausärztlichen Versorgung inklusive der Besetzung unserer kommunalen Fieberpraxis unter den bekannten Schutzvorkehrungen, ganz zu schweigen vom erhöhten Beratungsanlass der Bevölkerung durch die missverständliche und widersprüchliche Informationspolitik hierzulande. Zusammengefasst sind das inzwischen 20 Monate Arbeit über dem Limit auf Kosten der eigenen Gesundheit zum Wohle der Ochtruper Bevölkerung“, fasst Gesenhues zusammen.

Müde und frustriert, weil seit Monaten pausenlos überlastet und von Patientinnen und Patienten zunehmend missverstanden, bedrängt und nicht wertgeschätzt – so lasse sich aktuell die Situation des Teams der MFA beschreiben.

Unmut, Unverständnis und fehlende Wertschätzung

„In unserer Gemeinschaftspraxis besitzt die patientenzentrierte Versorgung unter dem allgegenwärtigen Diktat politisch gelenkter gesundheitsökonomischer und betriebswirtschaftlicher Beschränkungen durchweg die höchste Priorität“, betont Gesenhues. Die aktuelle Kommunikationskultur zwischen dem Praxis-Team und den Patienten erfülle ihn indes mit großer Sorge. „Die Kluft zwischen der Realität aus der Perspektive unserer Patienten und der Wirklichkeit unseres Teams im Praxisalltag wird von Tag zu Tag größer“, beklagt Gesenhues.

Durchweg engagiert, sämtliche Patientenanliegen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften bestmöglich zu erfüllen, sähen sich die MFA bereits im Anmeldebereich und an den Telefonplätzen vermehrt Unmut, Unverständnis und fehlender Wertschätzung ausgesetzt. „Man macht es eigentlich kaum noch einem recht“, so ihr Fazit am Ende eines Tages. „Die Leistungsfähigkeit sinkt, der Krankenstand steigt. Wir Ärzte beobachten bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen bedrohlichen Übergang von Frustration in endgültige Resignation“, hat Gesenhues festgestellt.

„ Die Kluft zwischen der Realität aus der Perspektive unserer Patienten und der Wirklichkeit unseres Teams im Praxisalltag wird von Tag zu Tag größer. “ Dr. Sebastian Gesenhues

Als Arbeitgeber hätten sie den MFA gegenüber eine hohe Verantwortung, die gerade in diesen Zeiten im besonderen Konflikt mit dem Auftrag zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung stehe und die es zu überbrücken gelte – „ein kaum zu bewältigender Drahtseilakt“, wie Gesenhues findet. Nur gesunde und in sich stimmige Hausarztpraxen könnten in Zeiten der bereits bestehenden hausärztlichen Unterversorgung und großer gesundheitsökonomischer Zwänge langfristig die Gesundheit der ortsansässigen Bevölkerung gewährleisten. „Die Notbremse zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen zu müssen, wäre für unsere Stadt ein riesiggroßes gesundheitsgefährdendes Dilemma“, hat Gesenhues auch schon daran gedacht, die Praxis kurzfristig für eine Woche zu schließen. Eine solche Maßnahme würde dem Team zwar eine Atempause verschaffen, aber das Problem nicht lösen.

Gemeinschaftspraxis Gesenhues und Partner Foto: In der Gemeinschaftspraxis Gesenhues und Partner werden aktuell pro Quartal etwa 6500 Kassenpatienten sowie circa 500 Privatversicherte betreut. In dieser Zeit kommt die Praxis so auf etwa 30 000 Patientenkontakte. Von 2017 bis April 2021 gab es einen Aufnahmestopp für Patienten, der zwischenzeitlich ausgesetzt, seit dem 1. Oktober aber aufgrund der regelrechten „Patientenschwemme“ (Gesenhues) wieder in Kraft gesetzt wurde. Zwei Mitarbeiterinnen besetzten ständig das Telefon, insgesamt verfüge die Praxis über sechs Leitungen, fasst Gesenhues zusammen. ...

Die Bevölkerung Ochtrups befinde sich ausdrücklich mit in der Verantwortung, dass sich die hausärztliche Versorgung nicht – wie bereits in weiten Teilen Deutschlands – auch in Ochtrup rasant verschlechtere. „Freundlichkeit, Respekt und Verständnis für die Situation unserer MFA in den aktuell stark belasteten Hausarztpraxen sind dabei in der Tat das absolute Mindestmaß, das von jedem Patienten als Beitrag dazu erwartet werden kann“, findet Gesenhues.