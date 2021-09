Fünf Hausmittel reichen aus

Es ist wohl etwas, das sich viele immer wieder vornehmen, aber an deren Umsetzung sie zumeist scheitern: plastikfreier zu leben. Dass das eigentlich ganz einfach sein kann, erklärte Birgitta Bolte bei ihrem Vortrag „Wertvoll leben ohne Plastik“ am Samstagmorgen den Frauengemeinschaften des Kreises Steinfurt. Bei einem Frühstück in Happens Hof zeigt sie Alternativen zu Zahnbürsten aus Kunststoff, Gesichtscreme, Deo, Alufolie und Spülmaschinentabs.

Fastenzeit

Der ursprüngliche Anlass, weshalb die 45-Jährige plastikfrei lebt und darüber referiert, ist die Fastenzeit 2017. Statt auf das Übliche wie Süßigkeiten, fernsehen oder Alkohol zu verzichten, entschied Familie Bolte, ihren Kunststoffkonsum einzudämmen. Mittlerweile reichen vier gelbe Säcke für das gesamte Kalenderjahr aus, um die Abfälle der vierköpfigen Familie zu sammeln.

Kernseife

Der Hauptratgeber und rote Faden für das Leben ohne den schädlichen Stoff ist das Buch „Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie“. Mit Na-tron, Waschsoda, Apfelessig, Kernseife und Zitronensäure putzt, kocht und wäscht Birgitta Bolte. Wie notwendig das Umdenken ist, erklärt die freiberufliche Lektorin ganz zu Beginn ihres Vortrages: „Es ist doch nur ein Strohhalm – sagen acht Milliarden Menschen“, erinnert sie sich an ein Zitat. Außerdem klärt sie über Weichmacher in Kunststoffprodukten auf, die hormonähnlich wirken und daher gesundheitsschädigend sein können. Die Blicke der kfd-Frauen im Saal bestätigen den Willen zum Umdenken. Kaffeefilter aus alten Kissenbezügen, Obstnetze aus ehemaligen Gardinen oder Putzschwämme aus Paketband – meist fordert das plastikfreie Leben nur ein wenig Kreativität, gibt Bolte Anregungen.

Etwas stutzig zeigen sich die Frauen aus dem Kreis Steinfurt als Birgitta Bolte von Kosmetikalternativen berichtet. Olivenöl anstelle von Hautcremes oder ein Gemisch aus Speisestärke und Zimt, um das Puder auszutauschen.

Haarpflege

Nach 45 Minuten übergibt Birgitta Bolte an Birgit Brodde, die einen Vortrag zu dem Thema „Haare – Antennen unserer Seele und der Giftcocktail im Badezimmer“ hält. Dabei geht sie auf die plastikfreie Haarpflege, die Aussagekraft des Zustands der Frisur und die Relevanz einer Naturhaarbürste ein.