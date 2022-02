Fünfte Generation im Familienbetrieb

Ochtrup

Den Sanitär- und Heizungsbetrieb Bernhard Busse gibt es seit 45 Jahren am Standort an der Bentheimer Straße. Noch viel weiter gehen die Wurzeln zurück und reichen bis ins Ruhrgebiet. Der Seniorchef weiß, dass sich in seinem Beruf viel verändert hat – vor allem wenn er noch selbst anpackt. Sein Wissen gibt er aktuell an seinen Enkel weiter.

Von Alex Piccin