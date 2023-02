Für das Überleben von großer Bedeutung

Die neu ausgebildeten Notfallhelfer der Malteser sind ein wichtiges Bindeglied in der Rettungskette – sie überbrücken das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Regelrettungsdienstes.

Die Malteser in Ochtrup richteten in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren Kollegen aus Alstätte eine Ausbildung zum Notfallhelfer aus, die an diesem Wochenende mit dem Ablegen einer theoretischen und praktischen Prüfung beendet wurde.

Notfallhelfer haben die Aufgabe, qualifizierte Erstmaßnahmen bei schwer Verunglückten oder akut Erkrankten durchzuführen, bis der alarmierte organisierte Rettungsdienst am Einsatzort eintrifft, heißt es in der Mitteilung der Malteser.

„Wir freuen uns, dass die frisch ausgebildeten Ehrenamtlichen das Team im Bereich des Sanitätsdienstes und Katastrophenschutzes ab jetzt unterstützen und das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch neues qualifiziertes Personal weiter überbrückt werden kann“, wird Falk Schröder, Leiter der Notfallvorsorge der Malteser in Ochtrup, in der Mitteilung zitiert. „Die Notfallhelfer können somit für das Überleben von Patientinnen und Patienten von entscheidender Bedeutung sein“, so Schröder weiter.

Kursinhalte der 35 Stunden umfassenden Ausbildung sind unter anderem Szenarien um das Auffinden sowie die Versorgung von Notfallpatienten, wie zum Beispiel Patienten, die einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten haben. Weiter können Notfallhelfer eine fachgerechte kardiopulmonale Reanimation durchführen oder mit einfachen diagnostischen Hilfsmitteln wie dem Blutdruckmessgerät umgehen und die erhobenen Vitalfunktionen entsprechend einordnen. Ebenfalls spielte die Wundversorgung und der Umgang mit Blutungsnotfällen eine große Rolle in der Ausbildung.

Stadtbeauftragter Dennis Sahle freute sich am Samstag, den zwölf Teilnehmenden zur bestandenen Prüfung gratulieren zu können und lud sie zum Kursabschluss zum Grillen ein.