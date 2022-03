Für die Ukraine werden weiterhin Spenden gebraucht

Die ersten Hilfsgüter sind am Wochenende in Ochtrups polnischer Partnerstadt Wieluń angekommen (wir berichteten). In der dortigen „Weiterführenden Berufsschule Nr. 2“ wird derzeit eine „Begrüßungsstation“ für die über die ukrainisch-polnische Grenze Geflüchteten vorbereitet. In der Sporthalle werden Betten für viele Menschen aufgestellt.

Jeder ukrainische Flüchtling, der dort ankommt, bekommt ein Care-Paket mit einer Zahnbürste, einer Tube Zahnpasta, einem Handtuch, einem Butterbrot, einem Getränk und allem Sonstigem, was man sich als notwendig vorstellen kann. Man kann dort duschen und schlafen, bevor es weiter geht – in eine Unterkunft oder auf die Weiterreise.

Der Freundeskreis Städtepartnerschaft (FSO) bearbeitet in der alten Postverteilerstelle an der Pestalozzistraße weiterhin Spenden und teilt mit, was aktuell benötigt wird. Dabei handelt es sich um Campingkocher, Plastikgeschirr, Lebensmittelbehälter, Lebensmittel (möglichst Instant und/oder haltbare Produkte, Müsliriegel, Nüsse ...) sowie Hygieneartikel (Frauen- und Kinderartikel in der Hauptsache), Schlafsäcke, Decken, Verbandsmaterial und Schmerzmittel. An Kleidung mangelt es aktuell nicht – höchstens noch an warmer Unterwäsche. Gebraucht werden zudem sogenannte Powerbanks, Generatoren, Feldbetten (auch Kinderbetten), Taschenlampen, Thermoskannen, eventuell auch Kinderwagen. Der FSO dankt allen, die diese Hilfsaktion unterstützen oder sich aktiv beteiligen. Die Versorgung in Polen sei schlechter geworden, da viele Lkw-Fahrer, die in Polen arbeiten, aus der Ukraine kommen und jetzt in ihre Heimat zurückgekehrt sind, um diese zu verteidigen.

Die Sammelstation an der Pestalozzistraße ist mindestens bis Freitag (11. März) täglich von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wie es danach weitergehen könnte, darüber wird noch informiert.