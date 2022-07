Für die Zukunft gut gerüstet

Damit ist die Feuerwehr für die Zukunft gut aufgestellt: Sechs neue Fahrzeuge und ein Anhänger verstärken nun den Fuhrpark der Einsatzkräfte, nachdem die Vorgängermodelle ausgemustert worden sind. Am Samstag wurden die Fahrzeuge geweiht.

Es war eine Premiere, die sich am Samstagabend auf dem Ochtruper Marktplatz ereignet hat: Denn in dem 141-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup war es das erste Mal, dass sechs Feuerwehrfahrzeuge und ein Fahrzeuganhänger gleichzeitig geweiht wurden. Stadtbrandinspektor Andreas Leusing bezeichnete diesen 9. Juli 2022 als „historischen Tag in der Geschichte der Stadt Ochtrup und ihrer Freiwilligen Feuerwehr“.