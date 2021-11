Für Raser wird es teurer

Wer zu schnell im Straßenverkehr unterwegs ist oder sich nicht an die Regeln hält und dabei erwischt wird, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Seit dieser Woche gilt der neue Bußgeldkatalog.

Wer zu schnell im Straßenverkehr unterwegs ist oder sich nicht an die Regeln hält und dabei erwischt wird, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Seit dieser Woche gilt der neue Bußgeldkatalog. Die Polizei hat die Aufgabe, Verstöße im öffentlichen Verkehrsraum nach den neuen, gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen im Sinne der Verkehrssicherheit zu ahnden, schreibt die Kreispolizeibehörde Steinfurt in einem Pressetext.

Der ursprünglich geplante Bußgeldkatalog von 2020 wurde nach kontroversen Diskussionen in Politik und Medien bis April dieses Jahres überarbeitet. Im Oktober beschloss der Bundesrat die endgültige Novelle. Beim Thema Fahrverbote bei Geschwindigkeitsverstößen gibt es keine Veränderungen. Insgesamt jedoch steigen die Strafen für überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Die wichtigsten Punkte des neuen Bußgeldkatalogs im Überblick:

Die Verwarn- und Bußgelder für zu schnelles Fahren inner- und außerorts werden deutlich erhöht. Beispiel: Wer innerorts mit 16 bis 20 km/h nach Abzug der Toleranzen über dem Tempolimit unterwegs war, zahlte bisher 35 Euro Verwarngeld. Jetzt werden 70 Euro fällig. Außerorts steigt das Verwarngeld von 30 Euro auf ein Bußgeld von 60 Euro. Punkte in Flensburg gibt es erst ab 21 Stundenkilometern Geschwindigkeitsüberschreitung. Deutlich härter bestraft werden diejenigen, der noch schneller unterwegs ist: Wer etwa mit toleranzbereinigten 81 km/h statt der erlaubten 50 km/h innerorts fährt, zahlt zukünftig 260 Euro Bußgeld, sammelt zwei Punkte und erhält ein entsprechendes Fahrverbot. Darüber hinaus wird das Verwarngeld für das Verursachen von unnötigem Lärm, einer vermeidbaren Abgasbelästigung sowie für überflüssiges Hin- und Herfahren von 20 Euro auf ein Bußgeld von 80 bis 100 Euro angehoben.

Auto- und Motorradfahrende, die beim Abbiegen keine Rücksicht auf Fußgänger nehmen und sie dadurch gefährden, zahlen künftig 140 Euro statt 70 Euro, bekommen einen Punkt und einen Monat Fahrverbot. Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen ab sofort innerorts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit nach rechts abbiegen. Wer dagegen verstößt, zahlt 70 Euro Bußgeld.

Auto-, Lkw- und Motorradfahrer müssen beim Überholen von Fußgängern und Fahrradfahrern ausreichend Abstand halten. Innerorts sind mindestens 1,5 Meter zum gehenden oder Rad fahrenden Verkehrsteilnehmer, außerorts mindestens zwei Meter einzuhalten. Das Verwarngeld liegt bei 30 Euro.

Unter besonderen Bedingungen kann es Autofahrern und anderen Fahrern von mehrspurigen Kraftfahrzeugen durch ein neu geschaffenes Verkehrszeichen (VZ: 277.1) verboten werden, ein einspuriges Fahrzeug – Fahrräder, Roller, Mofas etc. – zu überholen. Dazu müssen „besondere örtliche Verhältnisse“ vorliegen. Das sind zum Beispiel Teilstrecken, die als besonders gefährlich eingestuft werden, oder auch Engstellen, sowie Steigungen. Ein Verstoß gegen das dann geltende Überholverbot wird mit 70 Euro geahndet.

Vor Kreuzungen und Einmündungen mit Radwegen gilt ein Parkverbot in Fahrtrichtung rechts auf bis zu acht Metern. Damit soll die Sicht für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Wer sich nicht an ein Parkverbot hält, muss neuerdings 25 Euro statt wie bisher 15 Euro zahlen. Auch das Halten in zweiter Reihe wird teurer. Das Verwarngeld steigt von 20 Euro auf 55 Euro. Und das Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz kostet künftig 55 Euro statt 35 Euro.

Verstöße bei der Bildung einer Rettungsgasse werden härter bestraft: 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und – jetzt neu – ein Monat Fahrverbot werden bei Nichtbildung verhängt. Wer die Rettungsgasse benutzt, um schneller voranzukommen, zahlt mindestens 240 Euro, kassiert zwei Punkte und erhält dazu ebenfalls einen Monat Fahrverbot. Bei einer einhergehenden Gefährdung erhöht sich neben dem Fahrverbot das Bußgeld auf bis zu 320 Euro.