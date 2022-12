Gänsehaut und Glücksgefühl beim Einzug

Ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt: Kaplan Lars Rother erinnert sich an seinen ersten großen Einsatz als Messdiener in der Christmette. Der Einzug hinterließ bei ihm ein besonderes Gefühl.

Es war das Jahr 2005. Frisch die erste heilige Kommunion empfangen, wurden meine Freunde und ich gemeinsam Messdiener in meiner Heimatgemeinde in Geldern am Niederrhein. Ein gutes halbes Jahr später war es dann in der Christmette an Heiligabend um 22 Uhr endlich so weit: unser erster richtiger „Auftritt“ als neue Messdiener.

Mit damals knapp 20 weiteren Gruppenkolleginnen und -kollegen zogen wir als Messdiener mit den Flambeaux-Leuchtern (hier in Och­trup auch als „Ehrengarde“ bekannt) in die große Maria-Magdalena-Kirche, die nur minimal beleuchtet war, ein – es hatte den Charme einer Osternacht. Ich kann mich noch gut an das rege Treiben in der Sakristei erinnern: das Suchen der passenden Messdienerkleidung, der Duft des Weihrauchs, die letzten Absprachen zwischen Küster, Lektoren, Kommunionhelfern und Priester, unsere Gruppenleiter, die viel Arbeit damit zubrachten, uns in unserer Nervosität zu beruhigen, und, und, und . . . Das Lampenfieber war bei uns allen groß!

Eine tiefe Dimension

Und dann der Einzug: Zu ganz ruhigen, weihnachtlichen Orgelklängen zogen wir in die Kirche ein. Ich hatte Gänsehaut, ja: war überglücklich, diesen Dienst als „kleiner Stöpsel“ tun zu dürfen. Das große Vortragekreuz, der Weihrauch, die vielen Kerzen – all das hat mich nicht nur beeindruckt, sondern auch (bis heute) geprägt.

Für mich war damals klar geworden: Weihnachten bedeutet nicht zuerst das Beisammensein mit der Familie, das gute Essen, die Geschenke, sondern: An Weihnachten feiert die Welt zuallererst die Geburt Jesu Christi, die in einer jeden Kirche an Weihnachten gefeiert wird. Die tiefe Dimension, dass Gott für uns Mensch wurde, dass der Retter und Erlöser der Menschheit auf die Erde kam, ist mir erst später vom Verstand und vom Herzen klar geworden. Das Gefühl aber war damals in dieser Heiligen Nacht im Jahre 2005 als Messdiener schon da! Das ist für mich immer noch eine wunderschöne Weihnachtserinnerung.

Aber dennoch, bei all der geistlichen Gefühligkeit und dem Glück, das damals durch meine Adern floss: Über meine neue Playmobilburg, die mir meine Eltern schenkten, habe ich mich natürlich auch sehr gefreut.