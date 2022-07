Ganz in weiß durch Schwieterings Garten

Ganz in weiß ist das Motto des „Café en Blanc“, dass der Soroptimist International (SI) Club Münsterland West jetzt nach zweijähriger Coronapause organisiert hat. Die Verantwortlichen hatten in Schwieterings Garten nach Nienborg eingeladen. Clubpräsidentin Birgit Schmale-Borgers führte allerlei Interessantes zur Farbe weiß aus. Unter anderem gilt sie als Farbe des Friedens, was in Zeiten des Ukraine-Kriegs aktueller denn je ist.

Birgit Schmale-Borgers (l.) begrüßte die Gäste beim zweiten „Café en Blanc“ des SI Clubs Münsterland West im Garten Schwietering in Heek.

Nachdem der Soroptimist International (SI) Club Münsterland West im Juni nach zweijähriger Coronapause den „Blaugelben Salon“ im Bagno Steinfurt durchgeführt hat, fand jetzt das „Café en Blanc“ im Staudengarten Schwietering in Heek-Nienborg statt. Wie die französische Bezeichnung schon suggeriert, war weiß die dominierende Farbe. Der Club hatte laut einem Pressebericht zum zweiten Mal dazu eingeladen.

Clubpräsidentin Birgit Schmale-Borgers begrüßte die zahlreich erschienenen, überwiegend in weiß gekleideten Gäste und brachte nicht nur ihre Freude über die große Gästeschar und das herrliche Sonnenwetter zum Ausdruck, sondern führte Interessantes zur Farbe weiß aus. Neben vielen Bedeutungen in Geschichte und Politik wies Birgit Schmale-Borgers vor allem auf ihre Signifikanz als Farbe des Friedens hin und schlug so den Bogen zur Ukraine, zu deren Unterstützung die Erlöse beider Veranstaltungen beitragen sollen.

Im Garten zu Hause

Elisabeth Schwietering, die Schöpferin dieses Gartens und selbst Mitglied im Club, referierte anschließend zum Werdegang ihres Gartens und lud alle Gäste ein, sich wie zu Hause zu fühlen. Das ließen die Besucherinnen und Besucher sich nicht zweimal sagen. Sie stärkten sich am Buffet mit Kaffee, Kuchen und anderen Köstlichkeiten, flanierten immer wieder neuen Blickwinkeln folgend mit einem Glas in der Hand zwischen den blühenden Pflanzen und genossen mit allen Sinnen Farben und Duft der Blumen, Gräser und Stauden.

Dazu spielte die Band „Jampot Hot Five“, immer mal wieder an anderen Stellen des Gartens auftauchend, in karierten Westen und mit einer „Kreissäge“ auf dem Kopf, fetzige Jazz- und Dixielandmusik. Bis in den frühen Abend genossen alle die gelöste Stimmung und und freuten sich daran, endlich wieder solche Möglichkeiten der Begegnung zu haben.