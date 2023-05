Flammen griffen auf Wohnhaus über

Erneut Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr: Die Einsatzkräfte wurden am Freitagnachmittag zu einem Brand an der Lessingstraße gerufen.

Schon vom Gerätehaus aus konnten die Feuerwehrleute um Einsatzleiter Andreas Leusing anhand der schwarzen Rauchsäule den Einsatzort ausmachen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde am Freitagnachmittag an die Lessingstraße gerufen. In der Erstmeldung war von einem brennenden Schuppen die Rede. Beim Eintreffen der Kameradinnen und Kameraden vor Ort habe besagter Schuppen bereits in Vollbrand gestanden, berichtete der stellvertretende Leiter der Ochtruper Feuerwehr, Frank Piel, im Gespräch mit der Redaktion. Schon bei der Anfahrt sei Vollalarm ausgelöst worden. Nur wenig später griffen die Flammen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über, wo sie in dem alten Dämmmaterial reichlich Nahrung fanden.

Andreas Leusing forderte Unterstützung aus den Nachbarkommunen an: Aus Gronau kam ein weiterer Löschzug, die Kameraden aus Steinfurt schickten ihre Drehleiter. Mit vereinten Kräften versuchten die Feuerwehrleute das Wohnhaus vor den Flammen zu retten. Durch den Einsatz der zweiten Drehleiter war es ihnen möglich, den Dachstuhlbrand von zwei Seiten aus zu bekämpfen und eine Ausdehnung des Brandes zu verhindern. Nach gut einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Allerdings brannte der Dachstuhl im hinteren Gebäudeteil aus. Das Haus ist unbewohnbar.

Menschen wurden bei dem Brand an der Lessingstraße nicht verletzt. „Wir hatten zunächst bei drei Anwohnern den Verdacht auf Rauchgasintoxikation, weil sie im Rauch gestanden hatten. Das bestätigte sich zum Glück nicht“, erklärte Frank Piel. Auch das Ordnungsamt der Stadt inklusive Bürgermeisterin und Erster Beigeordneten war vor Ort, um sich bei Bedarf um eine Unterkunft für die Familie zu kümmern. Sie mussten allerdings nicht tätig werden.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, lasse sich schwer sagen. „100.000 Euro sind aber schnell weg“, vermutete Frank Piel.