Gas wird teurer, Strom günstiger

Ochtrup

Auf gut 90 Prozent der Ochtruper Haushalte kommen Veränderungen in Sachen Energieversorgung zu. Die Stadtwerke Ochtrup passen die Preise bei Strom und Gas an. Während die Gas-Bezieher zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen, wird es beim Strom günstiger.

Von Alex Piccin