Gedenken und Mahnung zugleich

Kriege und Gewalttaten erschütterten die Menschen rund um den Globus schon immer. Insbesondere die beiden Weltkriege forderten viele Tote und beeinflussen das Leben vieler Familien auch heute noch. Wie in vielen Orten sammelten sich auch in Ochtrup am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages zahlreiche Frauen und Männer, um den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Viele Vereine, Verbände und Gruppen aus der Töpferstadt hatten Abordnungen zur Gedenkfeier an der Hellstiege entsandt. In einem Trauerzug zogen sie zunächst unter den Trommelklängen der Ochtruper Spielmannszüge gemeinsam mit Fahnen- und Kranzträgern sowie Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrats, der Verwaltung und der Bundeswehr vom Marktplatz durch die Innenstadt.