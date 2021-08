Geduld zahlt sich aus

Ochtrup

Der ASV „Gut-Fang“ hat Jung-Angler an Beckers See in die Geheimnisse des erfolgreichen Fischefangens eingeführt. Die Tipps der erfahrenen Petrijünger nahmen sich diese zu Herzen. Das Nachtangeln war dann noch einmal ein ganz anderes Erlebnis – mit zum Teil eindrucksvollen Ergebnissen.

Von Moritz Mohring