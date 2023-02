Gefühle in Musik umgesetzt

Kammerkonzert in der Villa Winkel

Ochtrup

Das Trio Adorno mit Christoph Callies (Violine), Samuel Selle (Cello) und Lion Hinnrichs (Klavier) gastierte am Sonntagabend im Rahmen der Kammerkonzerte der Stadt Ochtrup in der Villa Winkel. Es entführte sein Publikum in eine berauschende Welt der Musik.

-kjk-