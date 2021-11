Um aufzuklären, Betroffenen und Angehörigen Unterstützung zu bieten, gibt es seit 40 Jahren einen Tag gegen Gewalt an Frauen – den Orange Day. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ochtrup, Julie Nacke, organisiert gemeinsam mit Elke Wolf von der OST und weiteren Kooperationspartnern eine Aktionswoche rund um dieses Thema.

Die Organisatorinnen und Kooperationspartner des Orange Days in Ochtrup (v.l.): Birgit Schmale-Borgers (Soroptimistinnen), Renate Winter (Evangelische Frauenhilfe), Gertrud Kubitza (Evangelische Frauenhilfe), Annemarie Möhring (Miteinander e.V.), Pfarrerin Heike Bergmann, Elke Wolf (OST) und Julie Nacke (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ochtrup).

„40 Prozent der Frauen haben bei einer Befragung angegeben, sie wüssten nicht, an wen sie sich wenden können, sollte jemand ihnen gegenüber gewalttätig werden“, sagt Elke Wolf von der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST). Auch Zeugen wüssten nicht immer, wie sie sich verhalten sollen. Um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es in solchen Fällen gibt, hat die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ochtrup, Julie Nacke, zusammen mit der OST und mehreren Kooperationspartnern ein Programm rund um den Orange Day am 25. November (Donnerstag) organisiert.