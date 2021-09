Gegensätze für den Herbst-Charme

In dieser Woche gab es noch ein paar warme Spätsommertage, doch der Herbst naht bereits in großen Schritten. Andrea Janning kennt die schönsten Seiten der Jahreszeit und verrät, wie sich aus Naturmaterialen ganz einfach stimmungsvolle Dekorationen gestalten lassen. Dabei denkt sie nicht nur an den gelb-orangenen Kürbisse, die in diesen Wochen das Bild auf dem Hof Janning-Volbert in der Weiner dominieren. „Denn der Herbst hat noch so viele andere schöne Farben zu bieten“, betont die Floristmeisterin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch