Gemeinsam gegen Gewalt

Das Frauennetzwerk in Ochtrup – und nicht nur das – appelliert an alle: Gewalt gegen Frauen hat keine Zukunft, jede und jeder muss hinschauen und hinweist darauf, dass es Hilfe gibt – durch Hilfetelefone und Beratungsstellen, vielleicht auch ein persönliches Gespräch.

Der 25. November steht seit mehr als 20 Jahren im Licht der Farbe Orange, die ihm auch seinen Namen gibt: der Orange Day, an dem sich immer mehr Menschen dazu bekennen, dass es keine Gewalt an Frauen geben darf. So auch das Frauennetzwerk in Ochtrup (FIO), das jetzt vor der OST in der Bahnhofstraße mit orangefarbenen Lichtern auf die erschreckende Zahl von Frauen hinwies, die im vergangenen Jahr durch ihren Partner im ureigensten Umfeld, ihrem Zuhause, verletzt oder gar getötet wurden.

„Mit Licht und Steinen, die für die Opfer stehen, sowie Informationsmaterial machten die im Netzwerk zusammengefassten Mitglieder der verschiedenen Frauengruppen auf diese unfassbare Situation aufmerksam“, schreibt das FIO in einem Pressebericht. Flyer mit Kontaktdaten von Beratungsstellen und Notrufen fanden zahlreiche Abnehmerinnen und Abnehmer.

Andacht im Anschluss

In einer anschließenden, von Pfarrerin Imke Philipps gestalteten Andacht in der Evangelischen Kirche, konnten die Besucherinnen zur Ruhe kommen, sich anschließend im evangelischen Gemeindehaus bei Tee, Kaffee und Plätzchen aufwärmen und zum Abschluss der Lesung von Anne Reinke, SI Club Münsterland West, aus dem Buch von Vanessa Münstermann, „Ich will mich nicht verstecken“ beiwohnen. Es seien zwar nicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer erschienen, diejenigen, die da waren, seien jedoch beeindruckt gewesen von der gewonnen Stärke, die die Autorin schildert. „Das Säureattentat, das sie durch ihren ehemaligen Partner erlitten hatte, hat sie bei allen Schmerzen zu großer Stärke und einem erfüllten Leben geführt“, teilen die Organisatorinnen weiter mit.

Vielfältige Beteiligung an Aktion

Die Ochtruper Bäckereien haben Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ verteilt, die Apotheken Taschentuchpäckchen, auf denen die deutschlandweit geltende Nummer des Hilfetelefons „0 80 00 / 11 61 16“ aufgedruckt ist. Sie beteiligten sich so an der Aktion und seien sich mit dem Frauennetzwerk in Ochtrup einig, „dass nicht nur an diesem Tag, sondern immer wieder darauf hingewiesen werden muss, dass Gewalt gegen Frauen keine Zukunft haben darf, sondern jede und jeder hinschauen kann, wenn ein solcher Verdacht besteht und hinweist darauf, dass es Hilfe gibt – durch Hilfetelefon und Beratungsstellen, vielleicht auch ein persönliches Gespräch“.